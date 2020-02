Katterbach fehlt Köln bis auf Weiteres

unknown

Der 1. FC Köln muss im Abstiegskampf ohne Katterbach auskommen

Der 1. FC Köln muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga bis auf Weiteres ohne Linksverteidiger Noah Katterbach auskommen.

Der 18-Jährige erlitt bei der Niederlage gegen Bayern München am Sonntag (1:4) eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk, das teilte der Klub am Montag nach einer MRT-Untersuchung mit. Zur erwarteten Ausfallzeit machte der FC keine Angaben.

Am Sonntag war Katterbach in der 25. Minute umgeknickt und musste ausgewechselt werden. Das Toptalent hat sich im Laufe dieser Saison bei den Profis festgespielt, in den vergangenen acht Spielen stand Katterbach stets in der Startelf von Trainer Markus Gisdol.