Kreissl: "Kann Abgang nicht bestätigen"

Manager Kreissl wird mit Saisonende Sturm verlassen. Vielleicht!

Beim Bundesligisten Sturm Graz hängt der Haussegen schief. Auslöser dafür war ein TV-Interview von Club-Präsident Christian Jauk am Montag. Dieser bestätigte in der Sky-Sendung "Dein Verein", dass Günter Kreissl dem Club nach vier Jahren am Saisonende nicht mehr als Geschäftsführer Sport zur Verfügung stehen werde.

Der ehemalige Bundesliga-Tormann widersprach jedoch wenig später in einem Zeitungs-Interview seinem Chef. "Es gibt klare Tendenzen, aber ich kann meinen Abgang nicht bestätigen", sagte Kreissl laut der "Kleine Zeitung". "Es ist nichts verschriftlicht, und es gibt bisher keine gegenseitige Abstimmung. Ich halte das Verhalten des Präsidenten für unprofessionell."

Der 45-Jährige hatte jedoch zuletzt selbst mit Interviews Spekulationen über seinen Abgang am Saisonende angeheizt. Deswegen wurde Jauk nun von Sky auf einen etwaigen Abgang von Kreissl angesprochen. "Ich kann das nur bestätigen", lautete seine unmissverständliche Antwort.

Es könnte nicht der einzige Abgang in der Führungsebene von Sturm am Ende der Saison sein. Denn auch der Geschäftsführer Wirtschaft, der ehemalige Zehnkampf-Meister Thomas Tebbich, hat laut "Kleine Zeitung" "bereits anklingen lassen, dass er sich auch vorstellen könne, bei einem anderen Unternehmen tätig zu werden".

