Thomas Murg über Wechselgerüchte

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Thomas Murg beschäftigt sich aktuell nicht mit einem Wechsel

Mit einem glanzlosen 2:0-Heimsieg über die WSG Tirol ist Rapid in der Bundesligafrühjahr 2020 gestartet. Flügelspieler Thomas Murg stand bei den Grün-Weißen bereits zum 16.Mal am Platz, konnte sich diesmal aber nicht in die Scorerliste eintragen. Im Interview mit "Sky" sprach er über seine aktuelle Situation beim Tabellendritten.

>> Spielbericht: Rapid Wien gegen WSG Tirol

In 16 von 19 Bundesliga-Spielen stand Thomas Murg für Rapid in dieser Spielzeit auf dem Platz, zwölfmal stand er dabei in der Startelf, dreimal konnte er sich in dieser Saison auch in die Torschützenliste eintragen. Der 25-Jährige Flügelspieler geht mittlerweile schon in seine fünfte Saison bei den Grün-Weißen und hat sich dort mit 69 Scorerpunkten in über 150 Einsätzen zum Schlüsselspieler gemausert. Im vergangenen Sommer rankten sich daher die ersten Gerüchte um einen Abschied des ehemalige Austrianers, die vom Verein aber dementiert wurden. Jetzt sprach Rapids Dauerläufer bei "Sky" über seine aktuelle Situation beim Tabellendritten.

"Wenn etwas kommt, dann höre ich mir das auch an"

So nahm der 25-Jährige in der Sendung "Dein Verein" Stellung zur aktuellen Situation bei den Hütteldorfern und meinte nach dem phasenweise lethargischen Frühjahrsstart über die weiteren Saisonziele: "Es ist unser klares Ziel, dass wir Dritter werden. Es könnte ja dann durchaus reichen, dass man fix in der Europa League ist, wenn der LASK oder Salzburg den Pokal holt. Es kommt jetzt die Punktehalbierung, dann rückt das alles noch enger zusammen."

So bekommt man Tickets für unsere verbleibenden drei Spiele im Grunddurchgang der @OEFBL - https://t.co/0XPXwNpSt5 #SCR2020 #SkyBuliAT — SK Rapid Wien (@skrapid) 18. Februar 2020

Auch zu den Wechselgerüchten vom vergangenen Sommer um seine Person äußerte sich der dreimalige Saisontorschütze: "Wenn etwas kommt, dann hört man sich das an, das ist klar. Und dann kommuniziere ich das auch offen. Es war aber auch immer meine Aussage, dass ich nur wechsle, wenn etwas wirklich Gutes kommt. Wenn es für mich und für meine Familie passt und wenn das Gesamtpaket einfach richtig, richtig gut ist. Und es war eigentlich nie etwas dabei, bei dem ich dann selbst oder Rapid gesagt hätte: Okay, das machen wir jetzt."

Die Aussage klingt nicht wirklich danach, als ob ein Abgang des Stammspielers konkret gewesen wäre, auch Murg selbst betont, dass er nicht bei jedem Angebot sofort über einen Wechsel nachdenken würde: "Ich fühle mich hier wohl und wenn dann wirklich irgendwann was kommen sollte, was wirklich im Gesamtpaket passt, dann hört man sich das an und redet natürlich auch mit Rapid darüber."

red