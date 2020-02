Vucenovic verlässt SKN St. Pölten

GEPA pictures/ Mario Buehner

Aleksander Vucenovic (li.) zieht es in die Slowakei

Beim SKN St. Pölten gibt es auch nach der ersten Rundes des Bundesligafrühjahrs noch einen Abgang zu vermelden. So wechselt Offensivspieler Aleksander Vucenovic in die slowakische Liga zum ŠKF Sereď. Der 22-Jährige erzielte in 18 Einsätzen zwei Tore.

Der SKN St.Pölten gibt einen Eigenbauspieler ab und treibt seine Kaderveränderung weiter voran. Stürmer Aleksander Vucenovic wechselt mit sofortiger Wirkung aus der Hauptstadt Niederösterreichs in die Slowakei zum ŠKF Sereď. Über die genauen Ablösemodalitäten wurde von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart. "Für Aleks hat sich die Möglichkeit ergeben sich sportlich zu verändern, diesem Wunsch sind wir letztendlich auch nachgekommen. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft, er wird aber jederzeit ein gern gesehener Gast in der NV Arena sein", sagte Sportkoordinator Marcel Ketelaer in einer ersten Reaktion.

Nur zwei Einsätze 2019/20

Der 22-Jährige kam in 18 Pflichtspiele für die Profimannschaft der St. Pöltener zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore. In dieser Saison reichte es zu lediglich zwei Einsätzen. ŠKF Sereď ist aktuell Tabellenzehnter in der slowakischen Liga.

