Nagelsmann spricht über "Bratwurstsemmel" mit Mourinho

Trifft mit RB Leipzig auf Tottenham Hotspur: Julian Nagelsmann

RB Leipzig gibt sich vor den bedeutendsten Spielen der Klubgeschichte gegen Tottenham erstaunlich cool. Angst vor Mourinho und Co. hat der Emporkömmling nicht.

Julian Nagelsmann will dem großen Jose Mourinho möglichst aus dem Weg gehen. "Ich hoffe, dass wir nicht allzu häufig an der Seitenlinie Kontakt haben, weil er auch aufbrausend sein kann", sagte der Trainer von RB Leipzig vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21:00 Uhr) bei Tottenham Hotspur: "Sonst sitzen wir beide auf der Tribüne und essen Bratwurstsemmel."

Im ersten Aufeinandertreffen mit "The Special One" könnte es also knallen - nicht nur an der Seitenlinie. Denn Leipzig ist bereit und will nicht einen Deut zurückweichen.

Die Bullen sind auf Kampf programmiert und glauben vor dem ersten K.o.-Spiel der Klubgeschichte in der Königsklasse an ihre Chance. "Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft und können vielleicht für eine Überraschung sorgen", sagte Torwart Peter Gulacsi dem "SID".

Trainer Nagelsmann weiß, dass sich seine Mannschaft in dem für über eine Milliarde Euro umgebauten Prachtstadion an der White Hart Lane vor allem selbst schlagen kann.

"Es kommt in diesem Spiel viel auf Cleverness an, auf die Art und Weise, wie du da reinkommst in diesem großen, lauten Stadion", sagte der 32-Jährige, der deshalb von seinen Profis eine "gesunde Kopflosigkeit" fordert.

Patrik Schick: "Wir sollten kein Gegentor bekommen"

Seine Spieler haben durch den 3:0-Sieg am Samstag in der Liga gegen Werder Bremen Selbstvertrauen getankt und wissen selbst, was guttut.

"Wir sollten kein Gegentor bekommen", sagte Patrik Schick. Der Angreifer, der bei RB immer besser ins Rollen kommt, stand mit AS Rom 2018 bereits im Halbfinale der Königsklasse, schied dort aber gegen den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp aus.

Gegen Bremen gelang den Leipzigern ein einfacher Sieg, bei dem sie nicht ans Limit gehen mussten. "Wir konnten wichtige Körner für Tottenham sparen", sagte Dauerläufer Konrad Laimer, der vor dem ersten Duell in London seinen Vertrag bei RB bis 2023 verlängerte.

Ausgerechnet zur Achtelfinal-Premiere muss Nagelsmann auf seinen gesperrten "Türsteher" Dayot Upamecano verzichten. Der erst 21 Jahre alte Abwehrchef zeigte zuletzt bärenstarke Vorstellungen und absolvierte seit Mitte September sämtliche Pflichtspiele. Eine Reaktion könnte sein, dass die walisische Chelsea-Leihe Ethan Ampadu ins Zentrum der Abwehr rückt.