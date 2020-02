Riether zur Schalker Flaute: "Situation ist, wie sie ist"

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Sascha Riether glaubt weiterhin fest an sein Schalker Team

Trotz der Ergebniskrise beim FC Schalke 04 übt sich der Koordinator der Lizenzspielerabteilung des Klubs weiterhin in Geduld. Sascha Riether warb für Verständnis für das junge Team der Königsblauen, welches seit Mitte Dezember nur ein Bundesliga-Spiel gewann.

Nicht zuletzt die lange Verletztenliste der Schalker habe dafür gesorgt, dass die Sicherheit im Spiel des Tabellensechsten zuletzt gelitten habe. Als Entschuldigung für die jüngst schwachen Offensivleistungen wollte Riether das aber nicht gelten lassen: "Die Situation ist, wie sie ist – und jetzt müssen wir schauen, wie wir mit ihr umgehen", erklärte Riether auf der Schalker Vereinshomepage. Gleichzeitig betonte der 36-Jährige: "Uns fehlen einige Stützen, aber wir vertrauen jedem Spieler in der Mannschaft."

In den letzten Wochen waren bei den Knappen vor allem die erfahrenen Säulen weggebrochen. So fallen momentan Salif Sané, Benjamin Stambouli und Daniel Caligiuri verletzt aus. Außerdem fehlt auch der beste Schalker Torschütze Suat Serdar mit einer Sprunggelenksverletzung noch mehrere Wochen.

Obwohl der FC Schalke in den Wintermonaten in der Tabelle viele Punkte eingebüßt hat, stellte Riether den insgesamt positiven Saisonverlauf hervor: "Es hat kaum einer damit gerechnet, dass wir solch eine gute Hinrunde spielen", erinnerte der ehemalige S04-Profi an die starken Auftritte in der ersten Halbserie und zeigte sich zuversichtlich, dass die Schalker schon bald wieder in die Erfolgsspur finden werden.

Mithelfen soll dabei auch Leihspieler Jean-Clair Todibo, dem Riether eine sehr positive Leistungskurve bei den Königsblauen attestierte: "Man sieht, dass der Junge richtig gut kicken kann und eine gute Zweikampfführung hat. In den ersten Partien hat noch ein bisschen die Bindung gefehlt, aber jetzt macht er das super!"