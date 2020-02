Gosens: "Sicher, dass mein Name beim DFB bekannt ist"

Maurizio Borsari via www.imago-images.de

Robin Gosens ist mit Atalanta derzeit sehr erfolgreich

Robin Gosens sorgt in dieser Spielzeit mit seinem Klub Atalanta Bergamo für mächtig Furore. Der Linksverteidiger, der zuletzt offen über einen möglichen Transfer zu Bundesliga-Klub Schalke 04 gesprochen hat, hofft auf ein baldiges Debüt in der Nationalmannschaft.

"Ich bin mir sicher, dass mein Name beim DFB bekannt ist", gab Gosens gegenüber "Bild" zu Protokoll: "Alles andere wäre ja auch merkwürdig."

Lange Zeit spielte der 25-Jährige unter dem Radar, lief etwa in seiner Profikarriere noch nie für einen deutschen Klub auf. "Ich spiele mittlerweile in einer der Top-5-Ligen Europas auf einem konstant hohen Niveau, deshalb bin ich so selbstbewusst und sage, dass ich mich vor niemandem verstecken muss", führte der Defensivspieler aus.

Gosens beeindruckt in der laufenden Saison mit starken Statistiken. Der Linksverteidiger erzielte in der Serie A in 21 Spielen satte sieben Tore, legte zudem fünf weitere auf.

Nach der jüngsten Gala in der Champions League gegen Valencia (4:1) geriet auch Italiens Presse einmal mehr ins Schwärmen. Die Tageszeitung "Corriere dello Sport" lobte etwa: "Er achtet sehr auf die Verteidigung. Doch wenn er auf das Gaspedal drückt, ist er nur schwer zu bremsen."

Kämpfen Deutschland und die Niederlande um Gosens?

Der 1,84 Meter große Abwehrspieler will nun dafür sorgen, bei Joachim Löw Pluspunkte zu sammeln und auf den EM-Zug aufzusteigen: "Ich werde nur weiterhin mit guten Leistungen versuchen, die Entscheidungen des Bundestrainers zu beeinflussen."

Da Gosens neben der deutschen auch die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, könnte zwischen den beiden Fußball-Verbänden gar ein Konkurrenzkampf entfachen.

Gosens hatte zuletzt gegenüber TV-Sender "NOS" erklärt, eine Entscheidung zwischen beiden Ländern sei "schwierig", er fühle sich "sowohl als Niederländer als auch als Deutscher". Weder von der einen noch von der anderen Seite habe er bislang "etwas gehört".

