LASK holt Unentschieden in Alkmaar

APA (AFP)

Der LASK erkämpfte sich ein 1:1-Unentschieden gegen Alkmaar

Im Gegensatz zu Salzburg hat der LASK seine Chance auf den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale gewahrt. Österreichs Bundesliga-Tabellenführer erreichte am Donnerstagabend ein 1:1 (1:0) bei AZ Alkmaar. Markus Raguz sorgte in der 26. Minute für die LASK-Führung, die erst in der 86. Minute durch einen Handelfmeter von Teun Koopmeiners egalisiert wurde.

>> Spielbericht: AZ Alkmaar gegen LASK

Die Partie begann früh mit einem Aufreger, nach dem der Schiedsrichter ein vermeintliches Foul von Renne an Boadu gesehen hatte und auf den Elfmeterpunkt zeigte. Nach Kontrolle durch den VAR entschied der Unparteiische doch nur auf Freistoß, der zwar gefährlich wurde, aber keinen Treffer nach sich zog. Danach erarbeitete sich der LASK die ein oder andere Offensivaktion und fand immer besser in die Partie.

Das Hinspiel im stürmischen Alkmaar endet 1:1.

Alles drinnen nächste Woche auf der Gugl!

💪🏼⚫️⚪️

_________________________

AZ 1️⃣:1️⃣ ASK | ⏱FT | @EuropaLeague pic.twitter.com/tK4cLLEQVF — LASK (@LASK_Official) 20. Februar 2020

In der 26. Minute belohnten sich die Linzer dann, als Markus Raguz zuschlug und den LASK mit einem wichtigen Auswärtstor in Front brachte.

Diashow: Der LASK holt ein Remis in Alkmaar

Alkmaar tat sich lange schwer eine Antwort zu finden und sah schon wie der sichere Sieger aus, als die Niederländer nach einem Handspiel von James Holland doch noch einen Elfmeter bekamen, den Teun Koopmeiners zum Ausgleich verwandelte. Mit diesem Ergebnis würde dem LASK im Rückspiel am kommenden Donnerstag auf der Linzer Gugl bereits ein torloses Remis zum Aufstieg genügen.

apa/red