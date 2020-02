Hamann schwärmt: Das macht Haaland so besonders

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Erling Haaland sorgt nicht nur beim BVB für Schlagzeilen

Der Hype um BVB-Shootingstar Erling Haaland hat längst alle bekannten Dimensionen gesprengt. Nach seiner Gala in der Champions League gegen Paris Saint-Germain war der Norweger europaweit das Gesprächsthema Nummer eins. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt zu wissen, was den jungen Stürmer von so vielen anderen Spielern unterscheidet.

"Er strotzt nur so vor Selbstbewusstsein, hat alle Fähigkeiten und eine unglaubliche Präsenz", schwärmte Dietmar Hamann in seiner "Sky"-Kolumne von den Qualitäten des jungen Wunderstürmers. Der Norweger sei "körperlich robust, schnell und präsent", urteile der Ex-Nationalspieler: "Es gibt im Weltfußball wenige wie ihn."

Laut Hamann zeichnen Haaland aber nicht nur seine eiskalten Abschlüsse aus. Das größtes Erfolgsgeheimnis, so der TV-Experte, ist Haalands Spielintelligenz. "Er ist unglaublich clever, was seine Läufe angeht. Ich kann mich kaum erinnern, dass er schon einmal im Abseits gewesen wäre", erklärte der ehemalige Profi.

Andere Stürmer würden oft spekulieren, zu früh starten und dadurch im Abseits stehen. Nicht so Erling Haaland, der mit seinen 19 Jahren deutlich weiter ist als viele seiner Mitstreiter. Was ihn darüber hinaus gefährlich macht, "ist, dass er alle Arten von Toren erzielt", lobte Hamann die Abschlussstärke des Youngsters.

Das direkte Duell mit einem Weltstar wie Neymar hat Haaland am vergangenen Dienstag nicht nur in den Augen des TV-Experten klar für sich entschieden. Laut Hamann lag dies aber nur zum Teil an der starken Vorstellung des BVB-Stürmers.

"Was Neymar in Dortmund - abgesehen von seinem Tor - gezeigt hat, grenzte phasenweise an Arbeitsverweigerung", kritisierte der Ex-Profi den Brasilianer scharf. Neymar habe eine "indiskutable Leistung" gezeigt: "Wie er am Dienstag gespielt hat, ist er mehr eine Bürde für PSG."

csc