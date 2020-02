Die Rangers liegen ihrem Hagi 2.0 zu Füßen

Bruce White via www.imago-images.de

Ianis Hagi fühlt sich im Ibrox wohl

In der Premiership macht wohl wieder Celtic das Rennen. In der Europa League können die Rangers aufzeigen. Mit Ianis Hagi haben sie einen Rohdiamanten in ihren Reihen, der bei seinem EL-Debüt gleich zwei Mal zuschlug.

Als Ianis Hagi (21) im Ibrox sein Startelf-Debüt mit dem 2:1-Siegtor gegen Hibernian FC feierte, schnalzte Rangers-Manager Steven Gerrard schon mit der Zunge: "Er war herausragend, fordert in jeder Situation den Ball. Ja, er ist ein Top-Talent."

"Der Typ ist so gut", meinte Innenverteidiger Connor Goldson gegenüber Rangers TV, "Verdammt. Der wusste am Tag danach gar nicht mehr, mit welchem Fuß er das Tor gemacht hat. Das habe ich sowieso noch nie gesehen, dass jemand die Corner mal mit rechts mal mit links tritt, wie es ihm gerade taugt."

Donnerstag legte der Sohn von Rumäniens Spielmacher-Legende Gheorghe Hagi nach und versetzte in seinem ersten Europa-League-Spiel Ibrox in Ekstase: Die "Gers" gewannen das Hinspiel gegen Sporting Braga nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Dank eines Hagi-Doppelpacks (einmal mit links, einmal mit rechts)!

"Der Druck auf ihm war unglaublich", sagte Gerrard, "sein Vater war das erste Mal in Ibrox ... das erste Tor war schon herausragend und dann hat er noch die Nerven, diesen Freistoß aus geschätzt 30 Yards reinzuhauen."

🆕 Some lovely new Twitter headers for you. pic.twitter.com/jbx6jjNQZ3 — Rangers Football Club (@RangersFC) 21. Februar 2020

Im rumänischen Nationalteam hat Hagi Junior in zehn Einsätzen noch gar nicht getroffen. Beim KRC Genk kam er bislang auch noch nicht richtig in Schwung, weshalb ihn die Belgier am "deadline day" bis Saisonende nach Glasgow verliehen haben, angeblich mit Kaufoption. Bei ihnen hatte er bis 2024 unterschrieben - wird also eine ordentliche Ablösesumme sein.

Gheorghe hat ihn behutsam aufgebaut

Das Kicken hat Ianis - wie könnte es anders sein - in der "Gheorghe Hagi Football Academy" gelernt. Sein erstes Profispiel bestritt er mit 16 Jahren für FC Viitorul Constanța unter - richtig - Trainer Gheorghe Hagi. Beim ersten Meistertitel der Hagi Boys war er aber nicht mit von der Partie, sondern stand bereits bei ACF Fiorentina unter Vertrag.

Der Wechsel nach Florenz mit 17 Jahren kam offenbar zu früh für Ianis. Deswegen soll sich Gheorghe letzten Sommer nach der U21-EM, bei der sein Spross brillierte, gegen einen Wechsel zu Borussia Dortmund ausgesprochen haben.

Salzburg war nicht erquickend

Für Gerrard ist "hier bei uns die ideale Bühne für Ianis, sich weiter zu entwickeln." Welcher Trainer würde das nicht sagen. Die Champions League war Hagi im Herbst noch ein bisschen zu steil. Seinen ersten Einsatz dort wird er wohl auch nicht vergessen, das war in Salzburg.

