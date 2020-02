Raman über S04-Krise: "Das ist nicht unser Anspruch"

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Benito Raman spielt seit dem Sommer für den FC Schalke 04

Nach einem holprigen Start in die Rückrunde hat der FC Schalke 04 aktuell den Anschluss an die Champions-League-Plätze ein Stück weit verloren. Angreifer Benito Raman hofft auf eine baldige Kehrtwende, denn die Ziele bei den Königsblauen sind ambitioniert.

"Schalke gehört nach Europa – mindestens in die Europa League, vielleicht irgendwann mal auch in die Champions League", stellte der Stürmer im Gespräch mit der "WAZ" klar.

Doch der 25-Jährige weist auch darauf hin, dass die Fans Geduld mit der Mannschaft haben müssen: "Nach der vergangenen Saison, in der lange gegen den Abstieg gekämpft wurde, wäre im vergangenen Sommer jeder damit zufrieden gewesen, wenn wir es unter die ersten sieben schaffen. Die starke Hinrunde hat die Erwartungen nach oben geschraubt. Aber so leicht ist das nicht, dieses Niveau über eine ganze Saison zu halten, vor allem, wenn Verletzungen dazu kommen."

In der Hinrunde waren die Königsblauen noch eine der großen Überraschungen der Saison. Unter dem neuen Trainer David Wagner wirkte die Mannschaft phasenweise wie beflügelt und schloss die erste Halbserie auf einem starken fünften Platz ab - punktgleich mit dem BVB auf dem vierten Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Raman: Persönliche Leistungen "besser als erwartet"

Nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Rückrundenspielen ist der Rückenwind aus dem zurückliegenden Herbst allerdings abgeflacht. "Wir haben nur drei Punkte aus den vergangenen drei Spielen geholt. Das ist nicht unser Anspruch. Gut ist jedoch, dass wir wenige Tore kassieren und die Spiele nicht verlieren. Jede Mannschaft hat im Laufe einer Saison mit schwierigen Phasen zu kämpfen. In einer solchen stecken wir aktuell", kommentierte Raman das gegenwärtige Formtief.

Der Belgier will möglichst auch selbst dazu beitragen, dass die Trendwende vielleicht sogar schon am Samstag im Spiel gegen RB Leipzig (18:30 Uhr) eingeleitet wird. Mit sieben Pflichtspiel-Treffern ist der Linksfuß aktuell der beste Angreifer der Knappen. Eine Ausbeute, die den Sommer-Neuzugang durchaus zufriedenstellt.

"Nach einem Transfer braucht es immer gewisse Zeit, sich im neuen Verein einzuleben, weshalb die Saison für mich sogar besser läuft als erwartet. Ich hoffe, dass ich in dieser Saison drei oder vier Tore mehr schießen kann als in der Vorsaison."

Für ihn ist der FC Schalke ohnehin eine Herzensangelegenheit. An die Phase kurz vor seinem Wechsel von Fortuna Düsseldorf nach Gelsenkirchen kann er sich noch genau erinnern: "Später rief mein Berater an und fragte, ob ich Interesse an einem Wechsel zu Schalke hätte. Ich sagte nur: 'Auf jeden Fall. Mach es.'"

jh