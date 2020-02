Kimmich warnt FC Bayern nach Zittersieg

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Joshua Kimmich fordert Top-Leistungen von seinen Mitspielern beim FC Bayern

Beim 3:2 gegen den SC Paderborn kam Bayern München mit einem blauen Auge davon und behauptete die Tabellenführung. Im Champions-League-Achtelfinale beim FC Chelsea muss sich der Rekordmeister aber steigern.

Nachdem Bayern München die Pflichtübung mit ein paar bösen Kratzern überstanden hatte, gab Hasan Salihamidzic sofort den Champions-League-Befehl aus. "Wir wollen uns vom Kopf her gleich auf Chelsea einrichten", sagte der Sportdirektor des Rekordmeisters. Das schmeichelhafte 3:2 (1:1) gegen den SC Paderborn war erst etwa eine Stunde vergangen - und damit auch eine Leistung, die gewiss nicht höchsten Ansprüchen genügte.

Immerhin aber, das merkte Manuel Neuer an, gab es ein Happy End, das die Konkurrenz im Rennen um die Meisterschaft geärgert haben dürfte. "Es waren einfach wichtige drei Punkte", sagte der Kapitän, der mit seinem wilden Ausritt vor dem 1:1 von Dennis Srbeny (44.) zur unnötigen Spannung beigetragen hatte. Daher ergänzte der 33-Jährige: "Wir wollten es klarer haben - auch von der Art und Weise."

In einen größeren Zusammenhang wollte diesen holprigen Auftritt aber freilich keiner bei den Bayern stellen. "Wir haben unseren Teil erfüllt, um mehr ging es nicht", sagte Thomas Müller. Sein Ausblick für das Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse am Dienstag an der Stamford Bridge (21:00 Uhr): "Der Spirit ist da, wir sind in einer Erfolgsphase und haben deswegen Selbstvertrauen - so müssen wir dann auch auftreten."

Flick lobt FC Bayern nach spätem Erwachen

Auch bedingt durch die Umstellungen in der Defensive - wegen der Sperren von Jerome Boateng und Benjamin Pavard hatte Trainer Hansi Flick eine Dreierkette installiert - blieb von dieser Erfolgsphase vieles verborgen. Flick war mit einigen Phasen des Spiels überhaupt nicht einverstanden. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so seriös gespielt, wie ich mir das vorstelle", sagte er.

Die Folge: Der wackere Aufsteiger hielt lange dagegen. Erst in den Schlussminuten entfaltete der FC Bayern die nötige Entschlossenheit. Dies nötigte dann auch Flick "ein Riesenkompliment" ab: "Die Mannschaft hat gefightet und sich als Team gegen das Unentschieden gestemmt."

Hängen blieb allerdings auch, dass Madrid-Leihgabe Álvaro Odriozola bei seiner Startelfpremiere nicht über Ansätze hinauskam, dass der hochbegabte Philippe Coutinho wieder einmal weit unter seinen Möglichkeiten spielte und dass eben Neuer auf Irrwegen war. "Von 100 Versuchen hat es die letzten 99 Male geklappt. Das gehört zu meinem Spiel dazu und so etwas passiert nun einmal", sagte er über den verhunzten Zweikampf mit Srbeny. Aber auch beim 2:2 von Sven Michel (75.) reagierte Neuer nicht ideal.

Kimmich stellt klar: FC Bayern muss ans "Limit gehen"

Beim FC Chelsea wird es deshalb mehr brauchen, als einen starken Serge Gnabry, der am Freitag zur Führung traf (25.) und an allen drei Toren beteiligt war. Mehr als einen Robert Lewandowski, der seine Saisontreffer 24 und 25 markierte (70., 88.). "Wenn wir nicht an unser Limit kommen, kriegen wir gegen jeden Gegner Probleme", stellte Joshua Kimmich zutreffend fest.

Eben auch gegen ein Bundesliga-Schlusslicht, das ausgerichtet von seinem leidenschaftlich dirigierenden Trainer Steffen Baumgart viel mutiger agierte als so manch wesentlich prominentere Bayern-Kontrahent zuvor. "Es verfolgt uns durch die Saison, dass wir gut spielen, aber keine Punkte holen", musste der gute Paderborn-Torhüter Leopold Zingerle jedoch eingestehen. Und daher stehen nicht mehr als mickrige 16 Zähler zu Buche.