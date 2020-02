Håland setzt Torserie gegen Bremen fort

Cathrin Mller /M.i.S. via www.imago-images.de

Erling Håland jubelt über seinen nächsten Treffer

Erling Håland befindet sich bei Borussia Dortmund weiter in Torlaune und setzt seine Serie auch nach der Galavorstellung gegen PSG in der Champions League in der Liga fort. Beim 2:0-Auswärtssieg gegen Werder Bremen erzielte der 19-jährige Norweger den zweiten Treffer.

Ein Spiel ohne ein Tor von Erling Håland wird schon fast zur Ausnahme. Nach seiner Galavorstellung am Mittwoch im Champions League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain, trifft der 19-Jährige auch in der Bundesliga erneut und erzielt seinen neunten Saisontreffer im sechsten Bundesligaspiel. Die Dortmunder rücken durch den Sieg vorerst auf den zweiten Tabellenplatz vor.

Selbe Elf wie gegen Paris

Ganz nach dem Motto "Never change a winning team" setzte BVB-Coach Lucien Favre auch gegen Werder Bremen auf die Elf, die Paris Saint-Germain erfolgreich mit 2:1 besiegte. Doch zu Beginn taten sich die Schwarz-Gelben schwer und hatten ihre Probleme gegen die mutig-auftretenden Bremer. Erst im weiteren Verlauf der Partie übernahmen die Dortmunder immer mehr das Spielgeschehen, fanden bis zum Pausenpfiff aber kaum gefährliche Aktionen vor.

Nach Wiederanpfiff brachte Zagadou die Dortmunder nach einem Eckball schließlich in Führung und nur zwei Minuten später hatte Håland die große Chance auf das 2:0, scheiterte aber am Bremer-Keeper Pavlenka. Beim zweiten Versuch machte es der Ex-Red Bull Salzurg-Stürmer dann aber besser und netzte nach Vorarbeit von Hakimi im kurzen Eck zum 2:0 ein. Für den Norweger war es der neunte Saisontreffer im sechsten Bundesligaspiel.

Kurz vor Spielende hatte Håland dann noch die Chance auf seinen zweiten Treffer, agierte bei einem Sprint über die rechte Seite aber zu eigensinnig und fand mit seinem Abschluss erneut in Pavlenka seinen Meister. Der BVB jubelt über einen weiteren Sieg, für die Bremer setzte es die sechste Heimniederlage in Folge.

