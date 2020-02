Bayern für Matthäus "deutlich vor Chelsea" - Triple möglich

Thomas Pakusch via www.imago-images.de

Der FC Bayern ist in den Augen von Lothar Matthäus der klare Favorit

Der FC Chelsea ist für den FC Bayern im Achtelfinale der Champions League nur eine Durchgangsstation. Das zumindest glaubt Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus, der dem Rekordmeister deutlich mehr als nur den Viertelfinaleinzug zutraut.

"Ich halte drei Titel für möglich", glaubt Matthäus im "AZ"-Interview gar an das zweite Triple der Vereinsgeschichte: "Aber dafür muss alles passen."

Der FC Chelsea, das steht für Matthäus fest, ist für den deutschen Rekordmeister nur eine Durchgangsstation. "Bayern ist der klare Favorit. Das ist nicht mehr das große Chelsea aus der Vergangenheit. [...] Qualitativ liegt Bayern deutlich vor Chelsea", so Matthäus, der sagt: "Die Mannschaft [Chelsea] hat insgesamt nicht mehr den Glanz früherer Tage."

Eine der größten Hürden auf dem Weg zu einem möglichen Champions-League-Sieg ist der FC Liverpool. "Liverpool bleibt aufgrund der Leistungen in der Premier League für mich der Topfavorit. Der Kader ist extrem stark und ausgeglichen besetzt. Deshalb ist das Team einen Tick höher einzuschätzen als andere Mannschaften, zu denen auch der FC Bayern zählt", sieht der Rekord-Nationalspieler die Reds noch vor dem FC Bayern, Manchester City, Barcelona und Co.

Flick für den FC Bayern alternativlos

Die "neue Stärke" des Rekordmeisters macht Matthäus vor allem an der Installation von Hansi Flick fest. Für ihn gibt es derzeit keinen Besseren für die Münchner. "Wer soll das sein? Thomas Tuchel hat mit Paris Saint-Germain auch nicht immer überzeugt. Tuchel kommt mit seiner Art nicht mit jedem Spieler zurecht, da hat Hansi Vorteile", so der 58-Jährige, in dessen Augen es "keine echte Alternative zu Hansi Flick" gibt.

Flick habe ein "gutes Gespür" für die Mannschaft, sei dazu "menschlich und kommunikativ top", lobte Matthäus den Bayern-Coach. "Seitdem Flick Trainer ist, herrscht bei Bayern Ruhe. Das ist schon vergleichbar mit der Heynckes-Zeit", adelte der Rekord-Nationalspieler die Arbeit Flicks: "Ich schätze seine gelassene Art, er wirkt am Spielfeldrand nie aggressiv, nie gestresst, löst die Dinge unaufgeregt. Das kommt bei den Spielern an."

Matthäus über Sané und Havertz

Was kommende Transfers des FC Bayern angeht, so sollten Leroy Sané und Kai Havertz absolute Priorität haben. "Bayern muss sich um beide Spieler bemühen. Havertz und Sané sind zwei Spieler, die zu den größten Talenten Deutschlands gehören. Sie sind für die Zukunft der Nationalmannschaft wichtig – und damit auch für die Zukunft des FC Bayern interessant", so Matthäus.

Dass Sané für die Münchner zu einem Problemfall werden könnte, glaubt der Rekord-Nationalspieler nicht: "Entscheidend ist das, was er auf dem Platz bringt. Auch wenn Sané mit Guardiola nicht gut zurechtgekommen ist, hat er trotzdem gute Leistungen gezeigt. Und außerdem kann Hansi Flick mit allen Spielern umgehen."

csc