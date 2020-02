Rassismus: Selke will sofort den Platz verlassen

Martin Rose, getty

Davie Selke (r.) hat eine klare Meinung zu Rassismus

Werder Bremens Stürmer Davie Selke will bei rassistischen Anfeindungen gegen ihn sofort den Platz verlassen.

"Wenn ich Opfer von Rassismus werde, gehe ich direkt in die Kabine. Wenn man weiterspielt, setzt man doch das Signal, dass es normal ist, was da passiert", sagte der 25-Jährige der "Sport Bild": "Es ist aber nicht normal. Man sollte aufhören zu spielen, bis der Täter das Stadion verlassen hat."

Der Stürmer hat Wurzeln in Äthiopien und Tschechien. Er wurde laut eigenen Angaben bereits Opfer von Rassismus. "Wenn wir nicht so schnell gelaufen wären, wäre es nicht nur bei Beleidigungen geblieben", so Selke.

Zuletzt hatten mehrere rassistische Anfeindungen im deutschen Profifußball für Entsetzen gesorgt. Herthas Jordan Torunarigha wurde im Duell bei Schalke 04 beleidigt, Würzburgs Leroy Kwadwo in Münster.