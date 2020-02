Bericht: HSV-Deal mit Strobl platzt bei Nicht-Aufstieg

Revierfoto via www.imago-images.de

Tobias Strobl steht beim HSV auf dem Wunschzettel

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss nach der bitteren 0:2-Derbyniederlage gegen den FC St. Pauli mehr denn je in dieser Saison um die Rückkehr in die Bundesliga bangen. Derzeit rangiert der HSV nur noch auf dem Relegationsplatz, mit nur noch drei Punkten Vorsprung auf den Tabellenvierten 1. FC Heidenheim.

Ein Nicht-Aufstieg zurück in die Erstklassigkeit hätte für die Hamburger schwerwiegende Folgen - auch in Sachen Personalplanungen. Wie die "Sport Bild" berichtete, sollen sich die Rothosen mit Mittelfeldspieler Tobias Strobl von Borussia Mönchengladbach einig sein.

Der 29-Jährige habe dem einstigen Bundesliga-Dino bereits seine Zusage gegeben, im Sommer ablösefrei aus Gladbach an die Elbe zu wechseln.

Diese Zusage gelte allerdings nur im Falle eines HSV-Aufstiegs. Im Falle eines dritten Jahres in der 2. Bundesliga würde Strobl wohl einen Wechsel nach England oder Italien vorziehen. Aus diesen Ländern liegen dem Ergänzungsspieler der Gladbacher ebenfalls Angebot vor, meldete das Sportblatt weiter.

Ein wichtiger Faktor für einen Wechsel in die Hansestadt wäre HSV-Cheftrainer Dieter Hecking. Dieser kennt Strobl aus der gemeinsamen Zeit bei der Elf vom Niederrhein noch gut und steht nach wie vor in regelmäßigem Kontakt mit dem Mittelfeldmann.

In 2019/2020 erst zweimal in der Startelf

Unter Hecking gehörte Strobl in der vergangenen Saison noch zum Stammpersonal, absolvierte in 2018/2019 insgesamt 29 Ligaspiele für die Gladbacher. In der laufenden Spielzeit findet er nach einigen Verletzungssorgen unter Marco Rose noch nicht wirklich statt, stand erst zweimal in der Startformation des Champions-League-Anwärters.

Eine endgültige Entscheidung, ob Strobl tatsächlich den Weg nach Hamburg gehen wird, könnte sich demnach noch einige Wochen hinziehen. Bislang hat der gebürtige Münchner im deutschen Oberhaus 148 Spiele für die TSG Hoffenheim, den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach absolviert.

myr