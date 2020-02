Hertha zu Klinsi-Rundumschlag: "Perfide und widerlich"

Matthias Koch via www.imago-images.de

Michael Preetz fand auf der Pressekonferenz von Hertha BSC deutliche Worte

Chaos in Berlin: Nach der herben 0:5-Pleite am vergangenen Spieltag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln machen am Mittwoch vor dem Bundesliga-Duell gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, 15:30 Uhr) auch noch brisante Äußerungen von Ex-Trainer Jürgen Klinsmann die Runde. Auf der Pressekonferenz am Mittwoch reagierte der Klub.

Gleichzeitig nahm Preetz kein Blatt vor den Mund, nannte die Anschuldigungen gegen die Medien- und medizinische Abteilung der Alten Dame "widerlich und unverschämt", das sei "perfide" und werde "auf das Schärfste zurückgewiesen. Das sind alles Menschen, die 24 Stunden pro Tag für diesen Verein im Einsatz sind".

Preetz selbst gab sich kämpferisch. "Ich halte das aus. Ich bin stabil. Das hat auch mit meiner Verantwortung für den Verein zu tun", sagte er. Preetz warf Klinsmann auch eine unehrliche Art vor. Die Vorwürfe gegen Herthas Mitarbeiter seien vom dem früheren Bundestrainer in der zehnwöchigen Amtszeit "zu keiner Zeit persönlich geäußert worden". Preetz bat "um Verständnis, dass wir nicht auf jede einzelne Anschuldigung eingehen möchten".

Der Fußball-Bundesligist behalte sich rechtliche Schritte vor, sagte der Hertha-Manager zudem. Er könne nicht einordnen, ob es ein Putschversuch gewesen sei. "Dann hat es in jedem Fall nicht funktioniert", betonte der ehemalige Profi.

Hertha-Trainer Nouri "genauso überrascht"

Fakt sei, "dass man den Eindruck gewinnen kann, dass wir bei Hertha BSC leider in dieser schwierigen Phase nicht zur Ruhe kommen." Die Anschuldigungen von Klinsmann habe man "mit großer Betroffenheit zur Kenntnis genommen".

Trainer Alexander Nouri, von Klinsmann zur Hertha geholt, habe von Klinsmanns Aufzeichnungen "nichts gewusst. Mein letzter Kontakt zu Jürgen Klinsmann war vor dem Köln-Spiel. Von den Vorkommnissen war ich genauso überrascht, wie alle anderen auch".

.@michaelpreetz: Es ist in der Tat so, dass man den Eindruck gewinnen kann, dass wir bei Hertha BSC leider in dieser schwierigen Phase nicht zur Ruhe kommen. Wir haben die Anschuldigungen unsere ehemaligen Trainers mit großer Betroffenheit zur Kenntnis genommen.#F95BSC #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) 26. Februar 2020

Zeit, die Vorwürfe im Detail zu lesen, hatte Nouri angesichts des richtungsweisenden Spiels gegen Düsseldorf ohnehin nocht nicht. "Wenn ich von meinen Spielern vollen Fokus auf das Spiel verlange, muss ich das auch vorleben."

Hier gibt es die Pressekonferenz von Hertha BSC im Video: