Barnsley feiert dritten Sieg in Folge

Michael Sollbauer und Co. feierte erneut einen Sieg ohne Gegentor

Gerhard Struber reitet mit dem FC Barnsley weiter auf einer Erfolgswelle und gewinnt mit dem englischen Zweitligisten auch das dritte Spiel in Folge. Durch den 1:0-Auswärtssieg gegen Hull City fehlen den "Tykes" nur noch drei Punkte auf den Nichtabstiegsplatz.

Der FC Barnsley behält seine Siegesserie und feiert einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg gegen Hull City im Kampf gegen den Abstieg. Mit 34 Punkten fehlt der Mannschaft von Ex-WAC-Coach Gerhard Struber nur noch drei Punkte auf das rettende Ufer. Für Michael Sollbauer und Co. war es bereits der dritte Sieg in Folge ohne Gegentor, der ehemalige WAC-Kapitän stand erneut über 90 Minuten am Platz, Marcel Ritzmaier war ab Minute 51. auf dem Spielfeld. Patrick Schmidt saß nur auf der Bank.

Solide Abwehrleistung und verlässlicher Goalgetter

Beim knappen Sieg gegen Hull war wieder einmal die stabile Defensive der Schlüssel zum Erfolg, diesmal ließ Struber wieder in einer Viererkette agieren mit Michael Sollbauer als rechten Innenverteidiger. Bei "footballcritic" war der Kärntner mit einer Note von 7,1 erneut einer der besten seiner Mannschaft. Im Angriff lag vieles wieder einmal an Stürmer Cauley Woodrow, der mit seinem 14. Saisontreffer in der 42. Minute den wichtigen Führungstreffer erzielte.

Diesen Vorsprung gaben die "Tykes" auch nicht mehr aus der Hand, sodass jetzt nur mehr drei Punkte auf den wichtigen 21. Platz fehlen, der den Nicht-Abstieg bedeuten würde. Seit der Amtsübernahme von Gerhard Struber holte Barnsley 25 seiner aktuellen 34 Punkte und konnte seitdem sieben Siege in 19 Ligaspielen feiern. Elf Runden vor Schluss gibt es wieder sehr helles Licht am Ende des Tunnels für den Vorletzten der Championship.

