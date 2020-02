Sturm verlängert mit Niklas Geyrhofer

GEPA pictures/ Philipp Brem

Niklas Geyrhofer bleibt seinem Ausbildungsverein erhalten

Der SK Sturm Graz gibt die Vertragsverlängerung mit Niklas Geyrhofer bekannt. Der 20-Jährige stammt aus der Akadmie der Steirer und absolvierte am vergangenen Wochenende seinen ersten Bundesligaeinsatz gegen die Admira. Er unterschreibt bis 2022 plus Option auf ein weiteres Jahr.

>> Liveticker: Sturm Graz gegen Austria Wien

Beim SK Sturm Graz gibt es positive Nachrichten zu vermelden. So verlängert Eigenbauspieler Niklas Geyrhofer seinen Vertrag und bindet sich mindestens bis 2022 an den Tabellenfünften, es gibt zudem die Option auf ein weiteres Jahr. Der 20-Jährige feierte erst am vergangenen Sonntag beim 2:0-Auswärtssieg gegen die Admira sein Bundesligadebüt in der Abwehrzentrale der Grazer.

Sportchef Günter Kreissl freut sich über die längerfristige Bindung des Talents: "Es gehört immer zu den emotionell schönsten Erlebnissen, wenn es junge Spieler über die eigene Ausbildungsschiene bis in den Kader der Kampfmannschaft schaffen! Niklas hat darüber hinaus bereits in internationalen Testspielen, sowie bei seinem Bundesliga Debüt am letzten Wochenende bewiesen, dass richtig viel Potential in ihm steckt. Von daher freuen wir uns natürlich sehr auf den gemeinsamen weiteren Weg."

Seit 2009 bei Sturm

Geyrhofer startete 2009 seine fußballerische Ausbildung beim SK Sturm Graz und durchlief seitdem alle Nachwuchsmannschaften des steirischen Bundesligisten. Im Herbst 2018 debütierte der 20-Jährige für die Sturm Graz Amateure und kam seither auf 29 Pflichtspiele für die zweite Garde der Grazer.

Mit seinem Verein hat der Youngster jedenfalls noch viel vor: "Ich habe beim SK Sturm meine bisherige Ausbildung genossen. Das Debüt mit dem Sieg am Samstag hat mich sehr gefreut. Ich bin sehr motiviert mich weiter zu verbessern und weitere Einsatzminuten in der Kampfmannschaft zu sammeln. Mit den Amateuren möchte ich den Aufstieg in die 2. Liga schaffen."

red