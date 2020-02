Salzburg gegen Frankfurt abgesagt

GEPA pictures/ Jasmin Walter

Für Jesse Marsch und sein Team gibt es heute keine Aufholjagd

Das Europa League-Rückspiel zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt ist wegen einer Orkanwarnung abgesagt worden. Das bestätigten die beiden Vereine auf Twitter, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Red Bull Salzburg muss seine Aufholjagd im Europa League-Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt verschieben. Wie die beiden Vereine über Twitter bekannt gaben, wurde das heutige Match aufgrund einer Orkanwarnung abgesagt. Die Entscheidung wurde in einer Krisensitzung zwischen der UEFA, den Vertretern der beiden Klubs sowie den lokalen Behörden und der Polizei Salzburg getroffen.

"Aufgrund einer für den heutigen Abend vorliegenden Orkanwarnung, bei der Böen mit Spitzen von bis zu 120 km/h vorausgesagt werden, musste das Match des FC Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt heute abgesagt werden", teilt der Tabellenzweite in einer Aussendung mit.

WICHTIGE INFORMATION: #SALSGE kann heute nicht stattfinden! Neuer Spieltermin wird schnellstmöglich fixiert. Weitere Infos in Kürze auf https://t.co/QO9uyblEsl. pic.twitter.com/MLOGMvioNL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 27. Februar 2020

Noch kein neuer Spieltermin

Für den Großraum Salzburg sind extreme Sturmböen prognostiziert worden, wodurch eine sichere An- und Abreise sowie ein sicherer Aufenthalt am Stadiongelände für die anwesenden Personen nicht gewährleistet werden kann, heißt es weiter. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest, soll aber so schnell wie möglich fixiert werden.

red