Freiburg bangt vor BVB-Spiel um Waldschmidt

Dem SC Freiburg droht für das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am Samstag der Ausfall von Angreifer Luca Waldschmidt.

Den 23-Jährigen plagen Adduktorenprobleme, "er kann eher nicht spielen", sagte Trainer Christian Streich. Sicher fehlen werden wegen Muskelfaserrissen Amir Abrashi und Chang-Hoon Kwon.

Für eine Überraschung beim BVB müssen die SC-Profis laut Streich "mehr Durchsetzungsvermögen und faire Härte" als beispielsweise am vergangenen Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf (0:2) zeigen.

In diesem Spiel hatte sich auch bestätigt, dass "wir in Sachen Torgefahr derzeit nicht gut genug sind", sagte Streich. Freiburg hat in den vergangenen fünf Partien insgesamt nur zwei Tore erzielt.