Flick verspricht Coutinho Startelf-Einsatz

Philippe Coutinho (l.) wird am Samstag in der Anfangsformation des FC Bayern München stehen

Fußball-Bundesligist FC Bayern München reist am 24. Spieltag zur TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr). Nach dem Ausfall von Top-Torjäger Robert Lewandowski muss Trainer Hansi Flick improvisieren - und setzt auf Offensivspieler Philippe Coutinho.

Der Brasilianer wird gegen Hoffenheim definitiv in der Startelf stehen, berichtete Flick auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag. "Wir haben zwei Ausfälle in der Offensive. Ich kann Ihnen das heute schon sagen: Philippe wird spielen."

Coutinho arbeite "sehr gut im Training. Ich schätze ihn sehr als Fußballer und als Mensch". Zwar konnte die Leihgabe des FC Barcelona in dieser Saison nur selten Top-Leistungen abrufen, Flick setzt dennoch auf den 27-Jährigen: "Es ist sehr wichtig, dass er zeigt, was er kann. Wir hoffen alle, dass bei ihm der Knoten platzt."

Wer den Part in der Sturmspitze übernimmt, wollte Flick aber nicht verraten. "Es gibt viele Überlegungen. Aber es ist immer gut, wenn auch der Gegner rätselt und nicht zu viele Informationen bekommt." Serge Gnabry sei "eine Option", auch Thomas Müller könne die Aufgabe im Sturmzentrum übernehmen.

FC Bayern: Coman fällt aus, Martínez ist wieder dabei

Joshua Zirkzee, zuletzt für die zweite Mannschaft der Bayern aktiv, wird ebenfalls zum Kader gehören. "Es ist so, dass wir gucken müssen und das Beste für ihn machen. Das Beste ist Spielpraxis." Zurzeit benötige Flick den Youngster im Kader der ersten Mannschaft.

Neben Robert Lewandowski, der rund vier Wochen fehlt, wird auch Flügelspieler Kingsley Coman ausfallen. Flick geht jedoch davon aus, dass der Franzose in der kommenden Woche wieder einsatzbereit ist. Defensiv-Spieler Javi Martínez könnte nach Verletzung sein Comeback feiern, ein Kandidat für die Startelf ist der Spanier aber nicht.

Die Pressekonferenz des FC Bayern zum Nachlesen:

+++ Flick über die Assists der Angreifer +++

Im Spiel zuvor hat Serge Gnabry auch zwei Tore vorgelegt und eins selbst geschossen. So gesehen, haben sie es ausgeglichen. Ich denke, wir im Trainerteam leben das gut vor. Es geht nur zusammen. Es geht darum zu sehen, wer ist besser positioniert.

+++ Was ändert sich durch den Lewy-Ausfall? +++

Die zwei Außenverteidiger haben das sehr gut gemacht, wenn ich mir auch das Spiel gegen Chelsea anschaue. Klar ist es so, dass Philippe (Coutinho) und Serge (Gnabry) andere Spielertypen sind, wenn sie in der Mitte agieren. Wir müssen einfach auf alles vorbereitet sein.

+++ Thema Coronavirus +++

Wir haben kurz darüber gesprochen, auch mit unserem Arzt Dr. Peter Uebelacker. Das werden wir noch einmal mit der Mannschaft besprechen und alle Vorsichtsmaßen treffen.

+++ Schleicht sich der Schlendrian ein? +++

Ich bin von meiner Mannschaft wirklich sehr begeistert. Natürlich weiß ich auch, welche Gefahren bestehen. Ich denke aber, dass die Mannschaft genau weiß - nach den Verletzungen von Robert und Kingsley - was gefordert ist. Wir wissen, dass alles schnell vorbeigehen kann. Dass wir jedes Spiel konzentriert angehen müssen. Wir gucken genau, wer ist gerade fit. Da brauchen wir auch immer ein gutes Feedback aus der Mannschaft.

+++ Flick über Rummenigges Andeutungen +++

Er hat ja nur gesagt, damit unterschreibt man Papiere. Welche Papiere, hat er nicht gesagt. Natürlich ist es schön, aber ich beschäftige mich damit nicht. Es gibt Wichtigeres zu tun. Wir sind die einzige Mannschaft, die in allen drei Wettbewerben noch dabei ist. Wir müssen gegen Chelsea auch in München ein Top-Leistung liefern. Im Hinspiel hatten wir hier und da auch ein Quäntchen Glück. Wir müssen die Tür zum Viertelfinale aufstellen. Und dann ist ja auch noch der Pokal. Alles andere ist bei mir hinten angestellt.

+++ Ist Martínez eine Option? +++

Wir überlegen. Für die Startelf noch nicht, aber alles weitere müssen wir sehen.

+++ Flick über Bon Jovi +++

Ich habe ihn gesehen, hinten in der Ecke. Klar, war der eine oder andere dort im Trainingsanzug des FC Bayern.

Ich kann sagen, dass wir mit dem Vorstand und mit der Führungsriege auf meinen Geburtstag angestoßen haben. Da war auch mein Team dabei. Das war aber nur sehr kurz.

+++ Wie geht es mit Boateng weiter? +++

Es ist eine Sache, die der Verein beantworten muss. Ich bin froh, dass der Jérôme einen Formanstieg hat. Er hat viel dafür getan, hat die Unterstützung der Mannschaft. Er ist ein sehr wichtiger Spieler, der seine Qualität hat. Er kann mit Sicherheit das ein oder andere noch besser. Daran müssen wir arbeiten, dass er auf das Niveau wieder kommt, die er mal hatte.

+++ Welche Rolle spielt Coutinho? +++

Wir haben zwei Ausfälle in der Offensive. Ich kann Ihnen das heute schon sagen: Philippe wird spielen. Er macht das sehr gut im Training. Ich schätze ihn sehr als Fußballer und als Mensch. Es ist sehr wichtig, dass er zeigt, was er kann. Wir hoffen alle, dass bei ihm der Knoten platzt.

🎙️ #Flick zu @Phil_Coutinho: "Philippe wird auf jeden Fall von Anfang an spielen. Er hat die Chance, sich im Spiel in der Mannschaft zu integrieren. Im Training macht er das immer sehr gut. Ich hoffe, dass der Knoten platzt und er zeigt, welche Qualitäten er hat."#TSGFCB pic.twitter.com/y3WIPd8aX6 — FC Bayern München (@FCBayern) 28. Februar 2020

+++ Was passiert mit Zirkzee? +++

Es ist so, dass wir gucken müssen und das Beste für ihn machen. Das Beste ist Spielpraxis. Im Moment müssen wir es abwägen, weil wir ihn auch im Kader brauchen.

+++ Brachen die Bayern einen zweiten Stürmer? +++

Nach der aktuellen Situation ist es so, dass sich der Verein Gedanken dazu machen muss. Das ist nicht meine Aufgabe. Klar, habe ich eine Meinung dazu, aber die lasse ich bei mir.

+++ Flick über das Lob der Bosse +++

Ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Ich habe einen guten Draht zu den Verantwortlichen. Wir haben ein gutes Spiel gegen Chelsea gezeigt, aber jetzt haben wir weitere Aufgaben vor der Brust. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. So wie wir es auch zuvor gemacht haben.

+++ Was passiert mit dem Kugelschreiber? +++

Wir haben das ganz gut gelöst. Meine Frau hat den mit nach Hause genommen, damit ich keine Dummheiten mache. Ich habe ihn noch nicht getestet.

+++ Ersetzt Gnabry Lewandowski? +++

Es gibt viele Überlegungen. Aber es ist immer gut, wenn auch der Gegner rätselt und nicht zu viele Informationen bekommt. Gnabry ist eine Option, aber auch Thomas Müller.

+++ Hansi Flick über das Personal +++

Zwei Spieler weniger, zwei sehr wichtige für uns. Zum einen mit Kingsley (Coman, d. Red.), der aber hoffentlich nur fünf Tage ausfällt. Und dann Robert Lewandowski, bei ihm sieht es etwas anders aus. Er ist sehr wichtig für uns, das hat er immer wieder gezeigt. Wir müssen das jetzt aber einfach so hinnehmen.

+++ Los geht's +++

Bayerns Cheftrainer Hansi Flick nimmt Platz. Die PK beginnt!

+++ Die zweite wichtige Frage des Tages +++

Eine Frage darf auf einer Bayern-PK dieser Tage nicht fehlen: Wie geht es mit Hansi Flick als Trainer weiter? Fakt ist, dass sein Vertrag nur bis zum Saisonende datiert ist. Fakt ist auch, dass die Münchner Bosse eine Weiterbeschäftigung vom Erfolg abhängig machen wollen.

Nach dem überzeugenden 3:0-Sieg in der Champions League gegen Chelsea sind die Chancen für Flick aber deutlich gestiegen, auch nach der Sommerpause im Amt zu bleiben. Garniert wurde der Königsklassen-Abend für den 55-Jährige mit der traditionellen Bankettrede von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der eine kleine Andeutung in Richtung eines neuen Vertrags machte.

+++ Münchner Geburtstagsfeier +++

Grund zum Feiern gab es bereits am Mittwoch, als der FC Bayern sein 120-jähriges Jubiläum hatte. sport.de hat zum Geburtstag auf die zehn größten Legenden der Münchner geblickt. Übrigens laufen die Stars zudem am Samstag anlässlich zum Jubiläum mit einem Sondertrikot auf. Wie das aussieht, erfahrt ihr hier!

+++ Wie ersetzt Flick Top-Stürmer Lewandowski? +++

Spannendste Personal-Frage betrifft zweifelsohne den Angriff des FC Bayern. Beim Gala-Auftritt beim FC Chelsea, bei dem Robert Lewandowski zunächst zwei Tore für Serge Gnabry vorlegte und schließlich selbst den Endstand zum 3:0 markierte, zog sich der 31-Jährige einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk zu. Ausfallzeit: voraussichtlich vier Wochen! Wie ersetzt Flick seinen Top-Stürmer?

+++ Die letzten Duelle gegen Hoffenheim +++

Der direkte Vergleich spricht klar für den deutschen Rekordmeister. Von insgesamt 23 Bundesliga-Spielen gewann der FC Bayern 15, fünf Mal gab es ein Unentschieden. Die letzte Begegnung entschied jedoch die TSG für sich - eine von drei Niederlagen der Münchner in der Liga gegen Hoffenheim. Mann des 7. Spieltags war Sargis Adamyan, der einen Doppelpack in der Allianz Arena schnürte. Robert Lewandowski sorgte zwischenzeitlich für den Ausgleich.

+++ Bundesliga so spannend wie lange nicht +++

Der Titelkampf in der Bundesliga geht am 24. Spieltag weiter! Tabellenführer FC Bayern empfängt den Tabellenachten 1899 Hoffenheim. Der Vorsprung der Münchner auf RB Leipzig beträgt lediglich einen Punkt, die Sachsen treffen am Sonntag (15:30 Uhr) auf Bayer Leverkusen. Vier Zähler trennt Bayern vom BVB, der am Samstag zeitgleich den SC Freiburg empfängt.