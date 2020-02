Rapid verlängert mit Kelvin Arase

GEPA pictures/ Philipp Brem

Kelvin Arase geht auch in Zukunft für Rapid auf Torjagd

Frohe Neuigkeiten beim SK Rapid Wien. Die Hütteldorfer vermeldeten die Vertragsverlängerung mit Offensivspieler Kelvin Arase. Mit Ausnahmen von kurzen Unterbrechungen ist der 21-Jährige seit 2011 für die Grün-Weißen aktiv, sein neuer Kontrakt läuft bis Sommer 2022.

Beim SK Rapid Wien verkündet man frohe Neuigkeiten. So verlängerte der Tabellendritte der Bundesliga den Vertrag mit Offensivspieler Kelvin Arase um zwei weitere Jahr bis Sommer 2022. Der 21-Jährige ist mit Ausnahme von kurzen Unterbrechungen seit 2011 für die Hütteldorfer aktiv und brachte es in dieser Saison auf 17 Pflichtspieleinsätze, bei denen ihm drei Tore gelangen.

"Die Entwicklung von Kelvin Arase ist gerade in der laufenden Saison wirklich sehr positiv und daher freue ich mich ganz besonders, dass wir den Vertrag vorzeitig verlängern konnten. Er ist ein Spieler, der aufgrund seiner Schnelligkeit und Vielseitigkeit auch international sehr begehrt ist, umso schöner ist es, dass er weiter bei uns an Bord bleibt.", sagt Sportdirektor Zoran Barisic in einer ersten Aussage.

Profidebüt 2016 unter Büskens

Kelvin Arase kam im September 2016 mit 17 Jahren unter dem damaligen Chefcoach Mike Büskens zu seinem Profidebüt, kam in weiterer Folge aber wieder meist für die zweite Mannschaft der Wiener zum Einsatz. 2018 war er als Kooperationsspieler für den SV Horn im Einsatz und absolvierte 19 Spiele in der 2.Liga, nach einem kurzen Intermezzo bei der SV Ried im vergangenen Sommer, kickt der 21-Jährige seit dieser Saison nun wieder in seiner fußballerischen Heimat.

"Ich freue mich, dass mich die sportliche Leitung um Zoran Barisic und Didi Kühbauer so fördert und mit dieser Vertragsverlängerung auch einen Vertrauensbeweis gibt. Ich bin mein halbes Leben bei Rapid und möchte mich hier weiter verbessern und meinen Teil dazu beitragen, dass wir möglichst erfolgreich für unsere tollen Fans Fußballspielen.", so ein sichtlicher erfreuter Kelvin Arase.

red