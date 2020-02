Frankfurt wirft Salzburg aus Europa League

APA (KRUGFOTO)

Frankfurt genügte ein 2:2 zum Aufstieg

Salzburg ist im Sechzehntelfinale der Europa-League ausgeschieden. Österreichs Serienmeister musste sich am Freitag vor eigenem Publikum gegen Eintracht Frankfurt mit einem 2:2 (1:1) begnügen und verabschiedete sich damit nach dem 1:4 im Hinspiel vor einer Woche mit einem Gesamtscore von 3:6 aus dem Bewerb.

>> Spielbericht: Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt

Andreas Ulmer hatte die "Bullen" in der zehnten Minute in Führung gebracht, Andre Silva gelang in der 30. Minute der Ausgleich für die von Adi Hütter gecoachten Hessen, bei denen die ÖFB-Internationalen Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker durchspielten. Jerome Onguene ließ die Gastgeber noch einmal hoffen (71.), doch Silva sorgte mit seinem zweiten Tor für klare Verhältnisse (83.).

Glückwunsch an unsere drei Ex-Salzburger und die @Eintracht! Alles Gute im weiteren Bewerbsverlauf. #SALSGE pic.twitter.com/jUQUjGNQRd — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 28. Februar 2020

Frankfurt nun gegen Basel

Das Match war ursprünglich für Donnerstag angesetzt gewesen, wurde aber wegen Orkanböen um einen Tag verschoben.

Diashow: Salzburg verabschiedet sich mit erhobenem Haupt

Die Frankfurter treffen nun im Achtelfinale auf den FC Basel. Der LASK, das einzige verbliebene österreichische Team im Europacup, bekommt es dort mit Manchester United zu tun.

apa