Erleichterter Arp freut sich über "dreckiges Tor"

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Fiete Arp erzielte den Siegtreffer für den FC Bayern II

Nach seinem Wechsel vom Hamburger SV zum FC Bayern München lief es für Fiete Arp nicht rund. Der Youngster wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und stand für die Profis des Rekordmeisters erst zwei Mal im Kader. In der 3. Liga sammelt der Stürmer nun wieder Spielpraxis und Selbstvertrauen.

Beim 1:0-Sieg des FC Bayern II gegen die SpVgg Unterhaching avancierte Arp mit seinem Treffer zum Matchwinner. "Natürlich tut das gut. Man sieht ja auch an der Entstehung des Tores, dass es so ein dreckiges Tor sein musste", so der 20-Jährige gegenüber "MagentaSport": "Ich lasse die großen Dinger liegen, um dann so ein Ding reinzumachen."

In der 71. Minute hatte Arp eine Großchance, um auf 2:0 zu erhöhen. Doch der Angreifer scheiterte an Haching-Keeper Nico Mantl. "Ich freue mich, dass für die drei Punkte das eine Tor heute gereicht hat, sonst hätte ich mir wahrscheinlich noch was anderes anhören müssen für ein paar andere Szenen", sagte Arp mit Blick aus seine vergebene Möglichkeit und ergänzte: "Ich war froh, dass ich diesmal da war."

Arp stand bislang sechs Mal in der Startelf der Bayern-Reserve. In Unterhaching durfte er zum zweiten Mal von Beginn an ran. Insgesamt bringt es der Stürmer auf einen Assist und ein Tor.

Arp hofft auf Einsatz bei den Profis

Von einem Einsatz bei den Profis ist Arp aber trotz der Verletzung von Robert Lewandowski weit entfernt. Seinen Wechsel nach München bereut die Nachwuchshoffnung allerdings nicht.

"Beim FC Bayern findet man die besten Voraussetzungen als Profi und auch als verletzter Spieler ist man nirgendwo in so guten Händen wie hier", verriet er Anfang des Jahres gegenüber "Sport1".

Arp erhofft sich durchaus Einsätze bei den Profis. "Unser Kader ermöglicht es, dass auch junge Spieler so große Chancen haben, wie vielleicht selten zuvor beim FC Bayern. Man sieht ja, dass viele junge Spieler bereits zu ihren Einsätzen kamen und sie auch genutzt haben", so der Angreifer.

lbe