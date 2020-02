Erste Pleite für Liverpool - Rückschlag für Barnsley

dpa

Trainer Jürgen Klopp blamierte sich mit dem FC Liverpool. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa

Manager Jürgen Klopp hat mit Liverpool die erste Premier-League-Niederlage der Saison kassiert - und was für eine.

Der zuvor ungeschlagene, englische Tabellenführer blamierte sich und verlor überraschend deutlich mit 0:3 beim Abstiegskandidaten Watford, der bis dato den vorletzten Tabellenplatz belegt hatte. Ismaïla Sarr (54./60. Minute) und Troy Deeney (72.) trafen an der Vicarage Road zum verdienten Sieg für den krassen Außenseiter und sorgten für die Sensation.

Watford hätte sogar noch höher gewinnen können, vergab aber weitere gute Chancen. Liverpool war in 27 Spielen zuvor 26 Mal als Sieger vom Platz gegangen. Vor Watford holte nur Manchester United am 20. Oktober 2019 beim Remis im Old Trafford einen Punkt gegen die Klopp-Elf.

Nach zuvor 18 Liga-Siegen in Serie, was in der Premier League außer Liverpool nur dem englischen Meister Manchester City in der Saison 2017/18 gelungen war, verpasste es Liverpool durch die Niederlage auch, mit 19 Siegen hintereinander alleiniger Rekordhalter für die längste Siegesserie der Premier League zu werden.

Nur zwei Teams in Englands Topliga überstanden bisher eine ganze Saison ohne Niederlage - Preston North End in der Spielzeit 1888/89 und der Arsenal in der Saison 2003/04.

Chelsea lässt Federn

Im Kampf um den vierten Rang hat Chelsea nicht voll punkten können. Die "Blues" erkämpften bei Bournemouth gerade noch ein 2:2-Remis und halten als Vierte nach 28 Spielen bei 45 Punkten. LASK-Europa-League-Gegner Manchester United hat damit am Sonntag die Chance, mit einem Sieg bei Everton bis auf einen Zähler an Chelsea heranzurücken.

Marcos Alonso brachte Chelsea in der 33. Minute in Führung und bewahrte seinen Club mit seinem zweiten Treffer (85.) vor einer Niederlage.

Kein Erfolgserlebnis gab es für Southampton. Das Team des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl unterlag West Ham United auswärts mit 1:3. Kevin Danso stand bei den Verlierern, die zum dritten Mal in den jüngsten vier Spielen eine Niederlage kassierten, nicht im Kader. Gesperrt fehlte Valentino Lazaro bei Newcastles torlosem Remis zu Hause gegen Burnley.

Rückschlag für Barnsley

In der Championship hat Barnsley im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag einstecken müssen. Das Team von Trainer Gerhard Struber kassierte am Samstag beim 16. Reading eine 0:2-Niederlage, die eine Serie von drei Siegen in Folge beendete. Barnsley ist punktgleich vor Schlusslicht Luton weiter Vorletzter, auf die ersten beiden Nichtabstiegsränge fehlen fünf Punkte.

Bei Barnsley spielte Michael Sollbauer in der Abwehr durch, Marcel Ritzmaier wurde in der 57. Minute ausgetauscht. Zu diesem Zeitpunkt kam Patrick Schmidt in die Partie. Goalie Samuel Şahin-Radlinger fehlte weiterhin. Der Siebente Bristol City trennte sich im Spiel der 36. Runde mit Andreas Weimann auswärts vom Zehnten Millwall mit 1:1.

dpa/apa/red