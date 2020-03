Ingolstadt und MSV erleiden Rückschlag

Werner Scholz via www.imago-images.de

Der MSV Duisburg verlor bei SV Meppen

Die Spitzenteams in der 3. Fußball-Liga erlebten ein wenig berauschendes Wochenende: Keine der vier Mannschaften auf den ersten Rängen konnte einen Sieg landen. Am Sonntag unterlag Spitzenreiter MSV Duisburg beim SV Meppen 0:1 (0:0), der FC Ingolstadt verlor daheim gegen den Abstiegskandidaten Viktoria Köln ebenfalls mit 0:1 (0:0).

Luka Tankulic (81.) traf für die Emsländer, in der 50. Minute wurde die Partie in Meppen wegen Banner gegen Dietmar Hopp kurzzeitig unterbrochen. Steven Lewerenz (53.) erzielte das Siegtor für die Rheinländer in Ingolstadt.

Zuvor hatte Aufsteiger Waldhof Mannheim am Samstag nur 1:1 (0:0) im brisanten Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern gespielt. Am Freitagabend hatte die SpVgg Unterhaching überraschend mit 0:1 (0:1) gegen Bayern München II verloren.

In Mannheim hatte Hendrick Zuck (73.) vor 23.157 Zuschauern zum Führungstor für die Roten Teufel getroffen, Marco Schuster (87.) markierte den Ausgleich für den SVW. Aufgrund des Abbrennens von Pyrotechnik durch FCK-Fans konnte die zweite Hälfte erst mit Verspätung angepfiffen werden.

Verfolger machen Boden gut

Eintracht Braunschweig verbesserte sich durch ein 4:1 (3:0) gegen den KFC Uerdingen hinter den FC Ingolstadt auf den fünften Platz. Martin Kobylanski (13./26., Handelfmeter) und Nick Proschwitz (32.) sorgten nach einer guten halben Stunden für die Entscheidung. Merveille Biankadi (51.) erzielte das 4:0, Ali Ibrahimaj (78.) stellte den Endstand her.

Der MSV führt jetzt das Klassement mit 44 Punkten vor Haching (44) und Mannheim (43) an. Mit jeweils 41 Punkten belegen Meppen, die Schanzer aus Ingolstadt und Eintracht Braunschweig die Ränge vier bis sechs. Die Viktoria wird mit 32 Zählern auf Rang 16 notiert.

Der ehemalige Europapokalsieger 1. FC Magdeburg schaffte unter dem neuen Trainer Pele Wollitz im sechsten Spiel den ersten Sieg. Gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena gelang ein 6:2 (2:1). 1860 München siegte nach 0:2-Rückstand 4:3 (1:2) gegen den Chemnitzer FC.