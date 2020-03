Manchester City holt sich erneut den League Cup

APA (AFP)

Sergio Agüero (r.) brachte Manchester City auf die Siegerstraße

Manchester City hat seine Erfolgsserie im englischen League Cup fortgesetzt. Die "Citizens" setzten sich am Sonntag im Endspiel im Londoner Wembley-Stadion gegen Aston Villa mit 2:1 durch und entschieden den zweitwichtigsten Cup-Bewerb in England damit zum dritten Mal in Folge für sich.

In der Club-Geschichte durfte der Premier-League-Zweite zum siebenten Mal über den Titel jubeln.

Sergio Agüero (20.) und Rodri (30.) brachten den von Josep Guardiola gecoachten Favoriten schon in der ersten halben Stunde auf die Siegerstraße. Nach dem schnellen Anschlusstreffer von Mbwana Samatta (41.) blieb es bis zum Schluss spannend.

Das dritte direkte Saisonduell der beiden Teams war damit das engste, nachdem es zuvor in der Liga klare Siege (6:1 und 3:0) für ManCity gegeben hatte. Für die Guardiola-Truppe war es der vierte Sieg in einem Pflichtspiel en suite.

Aston Villa muss weiter auf den sechsten Cup-Triumph warten. Zum letzten Mal war der Liga-Abstiegskandidat 1996 erfolgreich.

>> alle Sieger League Cup

apa