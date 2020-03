Didavi klagt über Rassismus im Alltag

FIRO/FIRO/SID/

Daniel Didavi spielt seit 2018 wieder für den VfB Stuttgart

Für Mittelfeldspieler Daniel Didavi vom Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart gehören Erfahrungen mit Rassismus zum Alltag.

"Jeder Spieler mit meiner Hautfarbe hat so etwas schon erlebt", sagte der 30-Jährige in der Sendung "SWR Sport am Sonntag" und fügte an: "Aber in meiner Karriere gab es nicht viele Momente."

Der in Nürtingen geborene frühere Junioren-Nationalspieler ist der Ansicht, es sei "ein kleiner Teil, der andere Menschen verletzen will und deren Schwäche sucht. Dann kommen die mit der anderen Hautfarbe". Er habe in solchen Fällen stets versucht, "darüber zu stehen".