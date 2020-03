Helmer warnt vor Hummels-Comeback im DFB-Team

Jan Huebner/Bywaletz via www.imago-images.de

BVB-Star Mats Hummels ist aktuell nicht mehr Teil der deutschen Nationalmannschaft

Seit Wochen wird über eine mögliche Rückkehr von Mats Hummels von Borussia Dortmund sowie den beiden FC-Bayern-Profis Jérôme Boateng und Thomas Müller zur deutschen Nationalmannschaft diskutiert. Nun schalteten sich die Ex-DFB-Profis Uli Stein, Thomas Berthold und Thomas Helmer in die Debatte ein.

"Jérôme Boatengs Zeit ist vorbei und mit Mats Hummels wurde die Defensive in Dortmund nicht stabiler", sagte der ehemalige Nationaltorwart Stein dem "kicker" und stellte klar: "Vielmehr geben Hummels' Leistungen beim BVB Löw recht."

Der 65-Jährige sieht in Niklas Süle den Abwehrchef der Nationalmannschaft. Ob der Bayern-Star mit Antonio Rüdiger, Matthias Ginter oder Robin Koch in den Innenverteidigung spielt, würde Stein noch nicht festlegen: "Das reicht bis zum Beginn der EM-Vorbereitung."

Während Stein ein DFB-Comeback von Hummels und Boateng ausschloss, kann er sich eine Rückkehr von Thomas Müller durchaus vorstellen. "Er spielt bei Bayern wieder hervorragend. Da würde ich im Verletzungsfall über meinen Schatten springen und ihn zurückholen. Müller wäre die einzige Alternative für den verjüngten Kader", so der langjährige HSV- und Eintracht-Frankfurt-Profi.

Helmer würde Müller "nicht komplett abschreiben"

Auch Thomas Helmer legt Joachim Löw ein Umdenken bei Müller nahe: "Müller blüht bei Bayern wieder auf, er hat sich an sein früheres Niveau herangekämpft. Auch wenn der Bundestrainer offensiv viele Möglichkeiten hat, um zu variieren, würde ich Müller nicht komplett abschreiben. Er hat viel Erfahrung und den Spirit, um mitzureißen."

Boateng und Hummels würde Helmer allerdings nicht zurückholen, "da sich weder Hummels noch Boateng in ihren Klubs mit ihrem Spiel so sehr von den jungen Nachrückern beim DFB abheben". "Zudem hätte ihr Comeback hierarchische Auswirkungen", so der Europameister von 1996.

Thomas Berthold dagegen würde sich eine Rückkehr von Hummels oder Boateng offen halten. Schließlich würden Löw die Optionen fehlen. "Außen wie innen. Bislang hat in der Abwehr ohnehin kein Spieler vollends überzeugt, weder in der Nations League noch in der EM-Qualifikation", beklagte der 1990-Weltmeister.

Da die Nationalmannschaft in der Offensive stark besetzt ist, ist Müller für Berthold derzeit kein Thema. Gerade nach den schwachen Leistungen des Bayern-Spielers bei der EM 2016 und WM 2018 sei Müller keine Alternative mehr.

lbe