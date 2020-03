Rösler will mit Düsseldorf "Historisches erreichen"

Revierfoto via www.imago-images.de

Uwe Rösler ist seit Ende Januar Trainer bei Fortuna Düsseldorf

Nach dem leichtfertig verspielten Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC wird Trainer Uwe Rösler von Fortuna Düsseldorf sein Team für das DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag (18:30 Uhr) beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken umbauen. Rösler kündigte "mindestens drei Veränderungen" an.

Auf den Abstiegskampf in der Liga nimmt der Coach keine Rücksicht. "Wir können etwas Historisches erreichen. Daher wird die Mannschaft auflaufen, der ich den Sieg zutraue", sagte Rösler. Es gehe "nicht darum, Kräfte zu sparen".

Vor Saarbrücken haben die Düsseldorfer "Respekt". Elfmeterschießen ließ Rösler aber nicht üben. Es sei aber schon vor dem Achtelfinale beim 1. FC Kaiserslautern klar gewesen, "wer als Schütze dann zur Verfügung steht".

Am vergangenen Freitag hatte die Fortuna gegen Berlin eine 3:0-Pausenführung verspielt und musste sich beim 3:3 am Ende mit einem Punkt begnügen. "Wir sind zur Tagesordnung übergegangen. Bislang gefällt mir die Reaktion meiner Mannschaft. So ein Ereignis kann das Team auch noch enger zusammenschweißen", sagte Rösler.