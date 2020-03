Haaland schwärmt von Ibrahimovics vielen Vereinswechseln

TEAM2 via www.imago-images.de

Erling Haaland plant wohl keinen ewigen Verbleib beim BVB

Im Januar 2020 kehrte Erling Haaland RB Salzburg den Rücken, heuerte bei Borussia Dortmund an und macht dort damit weiter, womit er in Österreich aufgehört hatte: mit Tore schießen. Die neusten Statements des 19-Jährigen legen allerdings einmal mehr nah, dass er nicht ewig beim BVB verweilen wird.

Angesprochen auf sein Idol Zlatan Ibrahimovic schwärmte der Norweger vor allem von der Wandervogel-Mentalität des schwedischen Altstars.

"Mir gefällt, wie er von einen Klub zum anderen und in andere Länder weitergezogen ist", so Haaland im Interview mit dem Magazin "FourFourTwo". "So etwas ist nicht einfach, aber er kam und erzielte von der ersten Sekunde an Tore. Ich mochte es, das zu sehen."

Ibrahimovic beeindruckt Haaland allerdings auch in anderen Punkten. "Ich mag seine Mentalität und wie er die Dinge angeht. Ich denke, ich habe dieses Selbstvertrauen auch immer gehabt - so bin ich."

Allerdings eint nicht nur ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein die beiden Offensivstars. "Wir sind beide Angreifer, wir sind beide groß", sieht Haaland Gemeinsamkeiten, schränkt jedoch ein: "Wir spielen allerdings unterschiedlich. Es ist schwer, uns zu vergleichen. Ich bin ich."

Solskjaer "sehr wichtig" für Karriere von BVB-Star Haaland

Großes Lob zollte der Youngster auch seinem ehemaligen Trainer bei Molde FK, Ole Gunnar Solskjaer. Der heutige Teammanager von Manchester United habe habe ihm geholfen, seine Abschlussqualitäten zu verbessern, sagte Haaland. "Er war sehr wichtig für meine Karriere."

Unter Solskjaer feierte Haaland 2017 sein Profidebüt und erzielte für Molde 20 Tore in 50 Einsätzen. Im Januar 2019 wechselte der Linksfuß dann nach Salzburg. Ein Jahr später sicherte sich der BVB Haalands Dienste für 20 Millionen Euro.

Der Vertrag des norwegischen Nationalspielers in Dortmund endet im Sommer 2024. Laut "Bild" kann er die Schwarz-Gelben im Sommer 2021 allerdings für eine festgeschriebene Ablösesumme von 75 Millionen Euro verlassen. Zuletzt wurde spekuliert, Real Madrid werde sogar schon am Saisonende ein Angebot für Haaland abgeben.

ma