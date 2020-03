Rost kritisiert Schneider für Enke-Vergleich

imago sportfotodienst via www.imago-images.de

Frank Rost spielte zwischen 2002 und 2007 für den FC Schalke 04

Alexander Nübel hat beim FC Schalke 04 aktuell einen schweren Stand. Nach seinem Patzer gegen den 1. FC Köln wurde der Keeper, der im Sommer zum FC Bayern wechseln wird, von den eigenen Fans ausgepfiffen. Für Ex-Schalke-Profi Frank Rost ist die Situation allerdings nicht verwunderlich.

"Man weiß, wenn man so einen Schritt geht, wie der Alex, was los sein wird. Es ist bei Schalke nicht das erste Mal, dass Spieler ausgepfiffen werden", so der 46-Jährige in der "tz": "Das hat sich aber auch immer schnell wieder geregelt. Da muss man halt gute Leistung bringen."

Gegen den 1. FC Köln war Nübel jedoch weit von seiner Normalform entfernt. Nach dem Schlusspfiff hallten dem Torhüter dann auch noch "Nübel raus"-Rufe aus der eigenen Kurve entgegen. Dies trieb dem Schlussmann Tränen in die Augen.

Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider kritisierte die eigenen Fans im Anschluss scharf. "Vor zehn Jahren war das Thema Robert Enke so groß und wir übergießen einen 23-jährigen Jungen, der einen Fehler macht, mit dieser Art von Häme. Ich kann es nicht nachvollziehen", so der S04-Funktionär.

"Das finde ich pietätlos"

Für Rost geht dieser Vergleich zu weit. "Das finde ich pietätlos. Robert hatte eine schwere Krankheit – das kann man nicht vergleichen. Ich habe da überhaupt kein Verständnis. Er hatte eine gute Intention, nämlich seinen Spieler zu schützen – aber das war geschmacklos", attackiert Rost den Sportvorstand.

Der FC Schalke 04 könne seinem Torwart in der aktuellen Lage nicht helfen. "Das muss der Spieler mit sich selber machen", so Rost: "Solange du selber alle Chips in der Hand hast, kannst du es auch selber beeinflussen. Das kann der Alex auch! Er hatte in einer relativ kurzen Zeit schon Hochs – und jetzt hat er halt mal ein Tief. Das ist das Leben."

jku