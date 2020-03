Zirkzee auf dem Zettel von Real Madrid?

via www.imago-images.de

Joshua Zirkzee könnte bei Bayern der Nachfolger von Robert Lewandowski werden

Seit einigen Wochen ist Joshua Zirkzee stets Teil des Bundesliga-Kaders des FC Bayern München. Obwohl er meist nur zusehen durfte, nutzte der Niederländer seine wenigen Einsatzminuten sehr eindrucksvoll. Sogar Real Madrid soll mittlerweile auf den Stürmer aufmerksam geworden sein.

Am vergangenen Wochenende glänzte der 18-Jährige als Ersatz für den verletzten Robert Lewandowski beim 6:0-Kantersieg bei 1899 Hoffenheim. Im Sturmzentrum aufgeboten, erzielte Zirkzee bereits seinen dritten Bundesliga-Treffer in insgesamt nur rund 100 Spielminuten.

Diese beeindruckende Quote soll nun auch Real Madrid aufhorchen lassen haben. Wie "donbalon.com" berichtet, hat Real-Präsident Florentino Pérez bereits ein Auge auf den Angreifer geworfen.

Zirkzee war im August 2017 aus der Jugend von Feyenoord für 150.000 Euro zum Rekordmeister gewechselt und durfte in dieser Saison seine ersten Profi-Minuten sammeln. Durch den Ausfall von Lewandowski könnte er in den kommenden Wochen noch häufiger auf dem Platz stehen und seinen Wert für die Mannschaft weiter steigern.

Viele sehen im Rechtsfuß den potenziellen Nachfolger des Polen. Falls der 31-Jährige in den nächsten Jahren seine Schuhe an den Nagel hängen oder den Verein verlassen sollte, könnte Zirkzee in seine Fußstapfen treten. Der niederländische U-Nationalspieler hatte erst im März des letzten Jahres seinen Vertrag bis 2023 verlängert.