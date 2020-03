Schalke-Kapitän reagiert nach vorzeitigem Saison-Aus

View this post on Instagram

Liebe Schalker, Unglücklicherweise werde ich Euch in den restlichen Spielen der Saison auf dem Platz nicht mehr helfen können. Meine Verletzung, die leider schlimmer als erwartet ist, trifft uns leider zu einem äußerst unglücklichen Zeitpunkt. Allerdings bin ich überzeugt, dass ich noch stärker aus dieser Verletzungspause zurückkommen werde. Ich habe nun drei lange Monate der Reha vor mir, aber im Leben passieren solche Dinge nun einmal und ein Kämpfer wie ich gibt einfach nicht auf! 💪🏽 Ich verspreche Euch, dass ich in den nächsten Monaten alles geben werde - leider nur von der Tribüne aus - damit wir unsere Saisonziele noch erreichen. Wir geben nicht auf und ich bin sicher, dass wir GEmeinsam diese Saison noch zu dem von uns allen erhofften Abschluss bringen. Von ganzem Herzen möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei Euch allen für das in mich gesetzte Vertrauen und Eure Unterstützung bedanken. Bis in Kürze, meine königsblaue Familie, wir sehen uns! Glück auf! Euer Omar 💙 🇪🇸 Lieber Schalker Desgraciadamente, no podré jugar en lo que queda de temporada. La lesión llega en el peor momento y es más grave de lo que esperábamos, pero me dejaré cuerpo y alma para volver más fuerte que nunca. Tengo 3 duros meses de recuperación por delante, pero en la vida todo pasa por algo y un guerrero como yo nunca se rinde. 💪🏽 Prometo ser un aficionado más y dejarme la garganta, animar con toda mi fuerza, para apoyar al equipo en estos meses que quedan de competición. Estoy seguro de que juntos lograremos los objetivos. Gracias a todos de corazón por el apoyo y la confianza depositada en mi. ¡Nos vemos muy pronto, familia! Schalker, Omar Mascarell 💙