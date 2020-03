Bericht: Gladbach vs. BVB droht die Absage

imago sportfotodienst

Der Borussia Park könnte am Samstagabend leer bleiben

Am Samstagabend steht in der Fußball-Bundesliga das Verfolgerduell zwischen dem Tabellenvierten Borussia Mönchengladbach und dem -dritten Borussia Dortmund auf dem Programm (ab 18:30 Uhr). Doch der mit Spannung erwarteten Partie droht die Absage.

Grund dafür ist das grassierende Corona-Virus, weshalb in den letzten Tagen bereits viele Großveranstaltungen in der gesamten Bundesrepublik abgesagt wurden.

Wie die "Rheinische Post" am Mittwochmorgen vermeldete, ist derzeit nicht sicher, ob das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Gladbach und dem BVB wird stattfinden können.

So soll das Gesundheitsministerium selbst eine Verschiebung angeregt haben. Zuvor wurde bereits mehrfach darüber spekuliert, ob die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden könnte, um das Risiko einer Weiterverbreitung des SARS-CoV-2-Virus auf ein Minimum zu reduzieren.

Geisterspiel oder Komplettabsage? Derzeit ist alles offen

In Nordrhein-Westfalen wurden in den letzten Tagen immer mehr Corona-Fälle registriert. Am Dienstagnachmittag lag die Zeit bei 103 nachgewiesenen CoVid-19-Fällen im größten deutschen Bundesland. Vor allem im Kreis Heinsberg wurde das Schwere Akute Atemwegssyndrom bei vielen Personen nachgewiesen. Heinsberg liegt nur circa 30 Kilometer von Mönchengladbach entfernt.

Auch in Dortmund hatte es in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Verdachtsfälle gegeben. Größere Veranstaltungen wie eine Motorradmesse sollen Stand jetzt aber ebenfalls stattfinden.

Im Falle des Bundesliga-Spiels werde derzeit geprüft, welche Variante für das Wochenende am sinnvollsten ist: eine Austragung der Partie wie im Vorfeld geplant, ein Geisterspiel im Borussia Park oder eine komplette Absage der Begegnung zwischen den beiden Champions-League-Aspiranten.

Der BVB hatte bereits zum Wochenstart eine Vorsichtsmaßnahme angekündigt: Die Profis der Schwarz-Gelben verzichten vorübergehend auf Autogramme und "Selfies" mit Fans, um direkten Kontakt zu vermeiden.

myr