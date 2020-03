FC Schalke 04 droht auch ohne Europa kein Ausverkauf

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Stars wie Amine Harit und Suat Serdar sollen beim FC Schalke 04 bleiben

Der FC Schalke 04 steckt in einer tiefen Krise. In der Bundesliga droht das Team nach einem katastrophalen Rückrunden-Start aus den europäischen Platzen herauszufallen. Welche Folgen hätten die finanziellen Einbußen, die Schalke ohne internationales Geschäft verkraften müsste für den Verein?

"Der Anspruch von Schalke 04 in seiner Ausrichtung und Größe wird auch in Zukunft das europäische Geschäft bleiben", erklärte Marketing- und Kommunikations-Vorstand Alexander Jobst. gegenüber "Sport-Bild". Ein klares Ziel, das in den letzten Wochen allerdings zu wackeln begann.

Nachdem S04 im letzten Jahr nur Tabellenplatz 14 erreichte, droht wegen der aktuell miserablen Form das zweite Jahr in Folge ohne europäischen Wettbewerb. Das gab es zuletzt vor 20 Jahren.

Das erneute Verpassen der Europa League würde die Schalker mindestens 20 Millionen Euro kosten, wäre laut Jobst jedoch "zu verkraften".

FC Schalke 04 könnte auch ohne Europa aufrüsten

Schalke-Vorstand Jochen Schneider versicherte aber bereits, dass trotz der fehlenden Millionen kein Verlust von Spielern droht: "Nein, zu 100 Prozent nicht. Wir sind so aufgestellt, dass wir unsere Eckpfeiler halten und den Kader verstärken können."

Für eine gewisse finanzielle Sicherheit könnte der Verkauf von Leihspielern sorgen. Mark Uth (1. FC Köln), Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim) und Nabil Bentaleb (Newcastle United) würden den Königsblauen im Sommer zusammen rund 25 Mio. Euro in die Kassen spülen, falls sie Gelsenkirchen verlassen.

Ganz große Namen sind aber beim Szenario ohne Europa League nicht zu erwarten. "Die Rekrutierung von Spielern würde bei einem Verpassen des Europa-Pokals durchaus etwas schwerer werden", erläuterte Schneider. Das internationale Geschäft sei "das Salz in der Suppe für jeden Spieler".