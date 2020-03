Entscheidung über Reus-Einsatz in Paris gefallen

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Marco Reus wird dem BVB wohl weiterhin fehlen

Marco Reus fällt beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund bereits seit einem Monat mit muskulären Problemen aus. Die Rekonvaleszenz des BVB-Kapitäns zieht sich dabei weiter in die Länge, sodass ein zeitnahes Comeback ausgeschlossen ist.

Klar ist jetzt, dass Reus nicht nur am Samstagabend beim Bundesliga-Verfolgerduell bei Borussia Mönchengladbach (ab 18:30 Uhr) weiterhin fehlen wird. Auch im wichtigen Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain wird der 30-Jährige nicht zur Verfügung stehen.

Das hat BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke jetzt auch offiziell bestätigt. "Er wird nicht nach Paris reisen", legte sich der Dortmunder Klubboss im Gespräch mit dem französischen Radiosender "RMC" fest. Er fügte hinzu: "Es ist eine schlechte Nachricht für uns. Marco Reus ist unser Kapitän und einer unser wichtigsten Spieler."

Watze räumte in dem Interview außerdem ein, dass die Reus-Verletzung "schwerwiegender als erwartet" sei. Zunächst sei der Plan gewesen, dass der Starspieler der Westfalen vier Wochen pausiert und dann in der nun laufenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteige.

Auch Einsatz im Revierderby noch offen

Dieses Vorhaben ist mittlerweile längst nicht mehr einzuhalten. Fraglich ist demnach ebenfalls noch, ob es für das zweite Highlight-Spiel in der kommenden Woche noch reichen wird. Am 14. März steht für die Dortmunder Borussia nämlich das prestigeträchtige Revierderby gegen den FC Schalke (ab 15:30 Uhr) an.

In der Königsklasse tritt der BVB mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel beim französischen Branchenführer Paris Saint-Germain an. Reus hatte auch schon im ersten Aufeinandertreffen mit Ex-Trainer Thomas Tuchel aufgrund seiner muskulären Beschwerden gefehlt und wurde zuletzt zumeist durch den Belgier Thorgan Hazard ersetzt.

In der laufenden Saison kommt Marco Reus bislang auf 26 Pflichtspieleinsätze für Borussia Dortmund, in denen er zwölf Treffer erzielte.

myr