Enthüllt: "Endspiel"-Trick verleiht den Bayern Flügel

Revierfoto via www.imago-images.de

Manuel Neuer schwimmt mit dem FC Bayern auf einer Erfolgswelle

Nach einem holprigen Start in die Saison, kehrte beim FC Bayern München mit der Übernahme des Traineramts durch Hansi Flick im November 2019 wieder der gewohnte Erfolg ein.

Und wie: Unter Flick gewann Bayern 17 von 20 Pflichtspielen, kehrte an die Bundesliga-Spitze zurück, erreichte das Halbfinale im DFB-Pokal und steht mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League. Nun hat sich Manuel Neuer zum Erfolgsgeheimnis geäußert.

"Wir haben die richtige Einstellung, wir sind fokussiert", so Neuer im Gespräch mit "dfb.de". Der 33-Jährige zieht jedoch auch Lehren aus der Vergangenheit: "Wir wissen auch, wie schnell sich das drehen kann. Das hat man auch in dieser Saison mit ihren Höhen und Tiefen gesehen. Wir waren schon mal in der Tabelle hintendran. Deswegen muss man jedes Spiel aufs Neue ernst nehmen."

In der heißen Phase der Saison habe Münchnern ein einfacher Trick Flügel verliehen, so Neuer: "Wir haben uns vor ein paar Wochen gesagt, dass wir jetzt fast nur noch Endspiele haben. Jetzt liegen wir vorne und dürfen nicht nachlassen."

Kapitän des FC Bayern stellt klar: Hochmut kommt vor dem Fall

In der derzeitigen Form schließt Neuer nicht einmal den Gewinn des Triples mit den Bayern aus. "Ich traue uns einiges zu. Ich werde es nicht aussprechen, weil Hochmut bekanntlich vor dem Fall kommt. Aber die Möglichkeit besteht."

Darüber hinaus äußerte sich der deutsche Nationaltorwart zur öffentlichen Diskussion um Schmäh- und Hassplakaten auf den Tribünen. "Ich denke, die Regeln sind klar. Wir haben schon am letzten Spieltag vieles beantwortet und ein Zeichen gesetzt." Auf einen Appell verzichtete der Routinier daher.

Am vergangenen Samstag sorgten auch Fans des FC Bayern mit Beleidigungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp für negative Schlagzeilen. Es drohte sogar ein Spielabbruch.