PSG hängt Preisschild für Neymar aus - Weg zu Barca frei?

Neymar spielte bereits von 2013 bis 2017 beim FC Barcelona

Nach seinem enttäuschenden Auftritt in der Champions League gegen Borussia Dortmund und einem Platzverweis in der Ligue 1 steht Neymar bei Paris Saint-Germain zunehmend in der Kritik. Neue Spannungen mit Sportdirektor Leonardo könnten im Sommer den Weg für einen Wechsel zurück zum FC Barcelona ebnen.

Die Hauptstädter haben laut Informationen der "Mundo Deportivo" nun ein Preisschild für den Brasilianer ausgehängt. Für 180 Millionen Euro soll der französische Meister bereit sein, Neymar ziehen zu lassen.

Es ist kein Geheimnis, dass der 28-Jährige zurück zu Barca und Weltfußballer Lionel Messi wechseln möchte. Daran sollen auch die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Superstar und der Blaugrana nichts ändern.

Neymar war im Sommer 2017 nach vier Jahren in Spanien für die weltweite Rekordablöse von 222 Mio. Euro zu PSG gewechselt und seither in jedem Jahr Meister.

Bereits im vergangenen Sommer bestand beim Edeltechniker laut übereinstimmenden Medienberichten der Wunsch nach einer Rückkehr nach Katalonien. In der kommenden Transferperiode will Neymar diesen Traum nun verwirklichen und das Team von Trainer Thomas Tuchel verlassen.

Nach Barcelona folgen könnte ihm sein Landsmann Thiago Silva. Der Vertrag des 35-Jährigen läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Vielmehr möchte auch der Innenverteidiger den Schritt zum amtierenden spanischen Meister wagen.

Anders ist die Situation bei Kylian Mbappé. Den Franzosen wollen die Verantwortlichen unbedingt in Paris halten und seinen bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig verlängern. Der 21-Jährige wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit Real Madrid und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.