Vor BVB-Duell: Ginter vergleicht Haaland mit Lewandowski

Revierfoto via www.imago-images.de

Matthias Ginter spielt am Samstag mit Gladbach gegen Dortmund

Matthias Ginter steht mit seinem Verein Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) vor dem wichtigen Bundesliga-Verfolgerduell gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund.

Gegen den BVB wolle er mit seiner Fohlenelf vor allem defensiv eine Leistungssteigerung hinlegen, am liebsten gar zu Null spielen: "Das wird mal wieder höchste Zeit. Am Ende der Hinrunde ist uns das ja zweimal hintereinander gelungen, gegen Paderborn und Hertha", erinnert sich der Innenverteidiger im "kicker" noch an die Dezember-Wochen.

Beim Gegner haben ihn vor allem die ersten Leistungen von seinem direkten Gegenspieler vom Samstagabend, Erling Haaland, imponiert. Um seine Eindrücke vom 19-jährigen Norweger zu beschreiben, greift Ginter gleich mal ins allerhöchste Regal: "Er ist sehr flexibel und hat eine unglaublich hohe Qualität, ähnlich wie Robert Lewandowski. Ein toller Abschluss, gute Schusstechnik, er macht sich nicht viele Gedanken. Den können wir nur gemeinsam stoppen."

Partie gegen den BVB eine "Riesenherausforderung"

Gleichzeitig betonte Ginter, der selbst zwischen 2014 und 2017 das schwarz-gelbe Trikot trug, dass Haaland beileibe nicht die einzige Offensivwaffe der Westfalen sei. "Die Offensive hat eine enorm hohe Qualität, ganz egal, wer da kommt. Wir haben ja noch gar nicht über Jadon Sancho oder Thorgan Hazard gesprochen … Vielleicht ist es ein Ansatzpunkt, dass sie sich dann zu sehr auf ihre Abteilung Attacke verlassen."

In jedem Fall werde das Spiel gegen Dortmund eine "Riesenherausforderung" für die Gladbacher Borussia werden, betonte der Nationalspieler.

Tabellarisch gesehen muss der VfL auf Sieg spielen, um Spitzenreiter FC Bayern München weiterhin auf den Fersen zu bleiben. Derzeit liegt der Tabellenvierte zwei Zähler hinter dem Dritten Borussia Dortmund, der allerdings ein Spiel mehr absolviert hat.

myr