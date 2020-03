Derbysieg: Tedesco mit Spartak im Pokal-Halbfinale

Stanislav Krasilnikov via www.imago-images.de

Steht mit Spartak im Halbfinale des Pokals: Domenico Tedesco

Domenico Tedesco hat mit dem russischen Rekordmeister Spartak Moskau das Pokal-Halbfinale erreicht.

Die Mannschaft des früheren Schalke-Coaches setzte sich in einem packenden Derby gegen den Lokalrivalen ZSKA 3:2 (2:2, 2:2) nach Verlängerung durch.

In der Vorschlussrunde muss Spartak am 22. April bei Meister Zenit St. Petersburg antreten. Das Finale ist am 13. Mai.

Jordan Larsson, Sohn der schwedischen Fußball-Legende Henrik Larsson, erzielte das Siegtor (107.) für Spartak. Seine Mannschaft befand sich zu diesem Zeitpunkt nach der Gelb-Roten Karte gegen Ezequiel Ponce (103.) in Unterzahl.

Tedesco wurde auf der Pressekonferenz von den anwesenden Journalisten applaudiert, was ihm sichtlich unangenehm war. "Das war ein Sieg der Mannschaft auf dem Platz. Sie hat den Applaus verdient", sagte der 34-Jährige. Sein Team habe "bis zum Umfallen gefightet" und das Weiterkommen "mit aller Macht" erzwungen.