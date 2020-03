Erfolgreiches Ligadebüt für Pfeifenberger bei Sūduva

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Guter Ligastart für Heimo Pfeifenberger in Litauen

Nach dem verlorenen Supercup ist der Start in die litauische Meisterschaft für den FK Sūduva geglückt. Das Team von Trainer Heimo Pfeifenberger gewann am Samstag in Marijampole gegen den FK Banga Gargzdai mit 1:0. Entscheidend war ein Elfmeter von Josip Tadić (64.).

Thomas Salamon spielte bei den Siegern durch, Daniel Offenbacher bis zur 90. Minute und Mihret Topčagić bis zur Pause.

Pfeifenberger durfte sich damit nach seiner misslungenen Premiere am vergangenen Samstag, wo der Doublesieger gegen Vizemeister Žalgiris Vilnius knapp mit 0:1 verloren hatte, im zweiten Anlauf über das erste Erfolgserlebnis freuen.

apa