Italien fordert DFB-Frauen im Finale des Algarve Cups

AFP/SID/PHILIPPE HUGUEN

Italien ist Deutschlands Finalgegner

Die deutschen Fußballerinnen treffen im Finale des Algarve Cups am Mittwoch auf Italien. Im zweiten Halbfinale am Samstag setzten sich die Italienerinnen in Parchal mit 3:0 (1:0) gegen Neuseeland durch.

Cristiana Girelli (20.), Barbara Bonansea (56.) und Stefania Tarenzi (67.) erzielten die Tore für den WM-Viertelfinalisten.

Die deutsche Auswahl hatte sich im ersten Halbfinale des Einladungsturniers am Samstag 4:0 (2:0) gegen Norwegen durchgesetzt.