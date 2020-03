Frust wegen Joker-Rolle: Salihamidzic rüffelt Goretzka

Frank /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Leon Goretzka (r.) ist mit seiner Rolle beim FC Bayern derzeit nicht glücklich

Drei Tore, vier Vorlagen: So lautet die starke Bilanz von Leon Goretzka beim FC Bayern München in seinen vergangenen sieben Ligaspielen. Dass ihm Trainer Hansi Flick allerdings zuletzt dreimal nur die Jokerrolle zudachte, nagt offenbar am 25-Jährigen. Einer öffentlichen Unmutsbekundung folgte nun die Reaktion von Seiten des Klubs.

"Wenn er auf dem Platz ist und es so macht wie heute, darf er seine Unzufriedenheit äußern", zitiert der "kicker" Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Aber ich habe es lieber, wenn man so etwas unter vier oder sechs Augen mit dem Trainer bespricht."

Goretzka hatte nach dem zähen 2:0-Erfolg der Münchner gegen den FC Ausgburg am Sonntag zuvor Unzufriedenheit daran geäußert, dass er nicht in der Startelf stand und der Kritik mit dem Treffer zum 2:0-Endstand Nachdruck verliehen.

Goretzka muss beim FC Bayern "die Faust in die Tasche stecken"

Er befinde sich derzeit "in einer Topverfassung", der besten seiner Karriere und sei "natürlich nicht glücklich" damit, nicht von Anfang an auf den Platz zu stehen, hatte Goretzka erklärt. "Da musst du die Faust in die Tasche stecken, weiter an dir arbeiten, dass du die Form hältst und dich anbietest."

Auch wenn der Mittelfeldspieler einschränkte, er müsse seine "Leistung bringen, dann habe ich auch eine Berechtigung, in der Startelf zu stehen", lässt die Aussage keine Zweifel daran, dass er mit Flicks Entscheidung, ihn lediglich auf die Bank zu setzen, hadert.

Nachdem Goretzka den Saisonbeginn mit einer Oberschenkelverletzung verpasste, arbeitete sich der deutsche Nationalspieler zum Jahreswechsel wieder in die Stammformation des FC Bayern. Derzeit hat er jedoch einen schwereren Stand.

2019/20 bestritt Goretzka bislang 23 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. Allerdings stand der gebürtige Bochumer nur 13 Mal in der Startformation.