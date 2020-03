Zorc fordert "fast fehlerfreie" Leistung bei PSG

Revierfoto via www.imago-images.de

Michael Zorc fordert eine saubere Defensivleistung des BVB gegen PSG

Mit viel Selbstvertrauen reist Borussia Dortmund zum Champions-League-Duell gegen Paris Saint-Germain. Sportdirektor Michael Zorc warnt allerdings vor PSG und nimmt die BVB-Profis in die Pflicht.

"Die Jungs, die in Paris auf dem Platz stehen, nutzen Fehler noch mehr aus, als es in der Liga der Fall ist", wird Zorc vom "kicker" zitiert: "Deswegen brauchen wir eine saubere Defensivleistung. Du musst fast fehlerfrei spielen, wenn du da bestehen willst."

Im Hinspiel (2:1) habe der BVB gezeigt, dass er Paris Probleme bereiten kann. "Das wird jetzt sicher etwas anders aussehen", mahnte Zorc, der spekulierte, dass PSG "etwas forscher" auftreten wird. "Aber wir sind immer in der Lage, zwei Tore zu schießen. Das Selbstbewusstsein sollten wir haben", betonte der 57-Jährige.

Mittelfeldspieler Axel Witsel erwartet ein "großes Spiel" in Paris. "Wir müssen unser Spiel durchziehen und schnell ein Tor schießen", gab der Belgier die Marschroute vor.

Zwar seien die Dortmunder nach dem 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach erschöpft, "aber wir haben genug Zeit, um wieder auf die Beine zu kommen", so Witsel: "In den nächsten beiden Tagen werden wir mal etwas weniger machen."

Witsel nimmt Haaland in Schutz: "Erling ist menschlich"

Auch BVB-Stürmer Erling Haaland hinterließ gegen Gladbach einen müden Eindruck. "Erling ist menschlich. Er kommt von diesem Planeten, hat zwei Arme und zwei Beine. Er kann nicht in jedem Spiel zwei, drei Tore schießen", nahm Witsel seinen jungen Teamkollegen in Schutz: "Ich glaube, er war in Gladbach mal ein wenig müde. Ich mache mir aber keine Sorgen wegen ihm."

Der norwegische Stürmer war am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Mönchengladbach in der Schlussphase mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt worden. "Bis Mittwoch wird das klar gehen", gab Trainer Lucien Favre nach der Partie aber Entwarnung. Dem Schweizer zufolge sei der 19-Jährige lediglich müde gewesen.

Auch Thorgan Hazard dürfte für das Achtelfinal-Rückspiel in Paris nicht ausfallen. Der Belgier ging angeschlagen vorzeitig vom Platz. "Er hatte Krämpfe und musste runter. Bis Mittwoch können sich beide erholen", erklärte Favre.