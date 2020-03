Heiko Herrlich übernimmt beim FC Augsburg

Thomas Pakusch

Heiko Herrlich ist neuer Trainer des FC Augsburg

Heiko Herrlich soll Fußball-Bundesligist FC Augsburg vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit bewahren. Der 48-Jährige erhält als Nachfolger des am Montag entlassenen Martin Schmidt einen Vertrag bis 2022. Das gab der Tabellen-14. am Dienstag bekannt.

Herrlich, der mit neun Jahre FCA-Sportchef Stefan Reuter bei Borussia Dortmund spielte, kehrt damit über ein Jahr nach seiner Entlassung bei Bayer Leverkusen kurz vor Weihnachten 2018 ins Oberhaus zurück.

Der #FCA verpflichtet Heiko #Herrlich als neuen Cheftrainer. Der 48-Jährige erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Herzlich willkommen bei ROT-GRÜN-WEISS!➡️ https://t.co/EoIy5B0wKL pic.twitter.com/NRN6YGMGBM — FC Augsburg (@FCAugsburg) 10. März 2020

Zuvor war der frühere Nationalspieler im Profibereich für den VfL Bochum, die SpVgg Unterhaching und Jahn Regensburg tätig gewesen.