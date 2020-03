Offiziell! Auch das Revierderby findet ohne Fans statt

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Das BVB-Duell gegen Schalke wird ohne Fans stattfinden

Nachdem bereits beschlossen wurde, dass das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ohne Zuschauer stattfinden wird, werden nun auch keine Fans beim Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 zugelassen.

Das bestätigte die Stadt Dortmund am Dienstag. "Wir haben keinen Ermessensspielraum. Das Spiel wird stattfinden, aber ohne die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir wollen konsequent sein und möglichst viele Ketten unterbrechen", sagte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau auf einer Pressekonferenz und erklärte: "Wir haben auch mit DFL-Boss Seifert gesprochen, der klargemacht hat, dass Bundesligaspiele nicht verschoben werden können."

Zuvor hatten "Ruhrnachrichten" und "Sportbuzzer" übereinstimmend darüber berichtet. Demnach haben die Gesundheitsbehörden wegen der Ausbreitung des Coronavirus angeordnet, dass das Duell mit leeren Rängen stattfinden muss.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte am Sonntag an, die Empfehlungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu befolgen. Dieser hatte sich dafür ausgesprochen, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern vorerst auszusetzen.

"Ob sie ohne Publikum spielen oder ob sie gar nicht spielen, das muss schon der Verein entscheiden, nicht ich", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bei "Anne Will". Aber Nordrhein-Westfalen werde die Empfehlung von Spahn umsetzen - "und zwar morgen oder jetzt, vollkommen klar".

Der BVB muss bereits in der Champions League gegen Paris Saint-Germain ohne Zuschauer spielen. Via Twitter wendete sich der Klub an die Anhänger: "Liebe BVB-Fans, es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir bei #PSGBVB auf Euch verzichten müssen! Den Kaufpreis fürs Ticket erstatten wir natürlich zurück. Wir schreiben jeden Einzelnen gerade an und informieren darüber, wie und auf welchem Wege dies vonstattengehen wird."