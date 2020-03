Rummenigge beleidigt - FC Bayern erstattet Anzeige

Jan Huebner/Meiser via www.imago-images.de

Zofft sich mit den Ultras des FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge

Beleidigungen gegen Karl-Heinz Rummenigge und eine Anzeige: Der Streit zwischen dem FC Bayern München und seinen Ultras ist offenbar eskaliert.

Wie "Bild" unter Berufung auf eigene Informationen vermeldet, gab es auf der Geschäftsstelle des FC Bayern an der Säbener Straße am Dienstag einen Polizeieinsatz. Gleich fünf Beamte hätten vormittags die Vorstandsetage des deutschen Rekordmeisters aufgesucht.

Hintergrund soll ein kurzer, bei Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge eingegangener Brief mit Beleidigungen gewesen sein. Absender angeblich: die eigenen Ultras.

Der FC Bayern soll Anzeige wegen Beleidigung erstattet habe. Die Polizei ermittle jetzt gegen den Absender des Schreibens, heißt es in dem Bericht. Auf "Bild"-Anfrage bestätigten die Münchner lediglich einen "Vorfall mit Beleidigungen".

Das Verhältnis zwischen der Klub-Spitze, insbesondere Rummenigge, und den Ultras hatte sich nach den Vorfällen beim Bundesliga-Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim zuletzt deutlich verschlechtert.

FC Bayern: Rummenigge vs. "Schickeria"

Rummenigge hatte die Hardcore-Fans für ihre "Hurensohn"-Plakate gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp scharf kritisiert und "nachhaltige" Strafen angekündigt.

Die Ultra-Gruppierung "Schickeria" machte sich daraufhin in einem Statement über den früheren Weltklasse-Stürmer lustig und warf ihm indirekt "menschenverachtende" Aussagen vor.

Zudem wandte sich die "Schickeria" auch explizit an den DFB: "Wenn der DFB sich nun zum Ziel setzt, dass Kurven sauber sein müssen und vom DFB reguliert werden können, dann wird das Widerstand hervorrufen", hieß es in der Mitteilung. Beleidigungen seien im Fußball "gang und gäbe und Fankurven sind keine Gerichtssäle, in denen jedes Wort wohlüberlegt verwendet wird".

Zudem zeigte sich die "Schickeria" erbost darüber, dass ihre Schmähungen in Zusammenhang mit dem rassistischen Anschlag von Hanau gestellt wurden. Dies mache "sprachlos".