Chelsea-Star ablösefrei zum FC Bayern?

Han Yan via www.imago-images.de

Willian steht offenbar beim FC Bayern auf dem Zettel

Sollte ein Transfer von Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern München scheitern, haben die FCB-Bosse offenbar schon eine Alternative ins Auge gefasst: Willian vom FC Chelsea.

Das berichtet der "Telegraph". Demnach haben auch der FC Arsenal und Tottenham Hotspur die Fühler nach dem 31-jährigen Brasilianer ausgestreckt.

Willians Vertrag bei den Blues läuft am Saisonende aus. Der Flügelstürmer wäre also ablösefrei zu haben. Eine Verlängerung zeichnet sich dem Bericht zufolge nicht ab, nachdem Willian eine Verlängerung um zwei Jahre abgelehnt haben soll. Er habe angeblich auf eine Ausdehnung um mindestens drei Jahre bestanden.

Im Poker um Willian gilt Tottenham als Favorit. Spurs-Teammanager José Mourinho soll großer Fan des 70-fachen Nationalspielers sein. Der Portugiese lotste den Angreifer einst von Shakhtar Donetsk nach London.

Dem Bericht zufolge kommt ein Transfer für den FC Bayern nur in Frage, wenn es nicht zu einem Deal mit Leroy Sané kommen sollte. Der Nationalspieler hatte einen Wechsel an die Säbener Straße zuletzt an bestimmte Bedingungen geknüpft: Geld und Spielzeit. Dazu kommt: Sané "will der Star sein", nachdem er diese Art der Wertschätzung in Manchester nicht erfahren habe, will "Sky" erfahren haben.

Willian spielt seit 2013 für den FC Chelsea. In 329 Partien für die Londoner erzielte der Angreifer 59 Tore und bereitete ebenso viele Treffer vor. In der aktuellen Premier-League-Saison stand Willian 28 Mal auf dem Platz. Dabei netzte der Routinier fünf Mal ein und steuerte fünf Assists bei.

Im Sommer 2018 wurde Willian noch mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Damals kursierte eine Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro für den Außenstürmer durch die Medien. Ein Deal kam allerdings nicht zustande.